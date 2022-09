Lokale ildsjæle og talenter hyldet til stor prisaften i Hjørring

HJØRRING:Vendsyssel Teater dannede rammen om en stor aften for Hjørring Kommunes foreningsliv, da Idrætsprisen 2021 tirsdag aften løb af stablen.

Den tidligere olympiske mester i håndbold, Karen Brødsgaard, var vært og blev undervejs akkompagneret af borgmester Søren Smalbro (V) og formand for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune, Mathias Holger Nielsen.

- Vi i Hjørring Kommune er meget glade for, at vi kan afholde dette arrangement. Vi vil gerne vise, hvor stolte vi er af vores fantastiske foreningsliv. Både de dygtige udøvere, som vinder mesterskaber, men også de frivillige ude i alle vores foreninger. De udfører et prisværdigt stykke frivilligt arbejde, siger Mathias Holger Nielsen.

Adskillige priser blev uddelt tirsdag aften - men de to mest bemærkelsesværdige tilfaldt svømmeren Anna Munk Fuglsang og hundeføreren Lise Lotte Nielsen.

Lise Lotte Nielsen blev belønnet med en pris for en 'Bemærkelsesværdig præstation' - et verdensmesterskab i disciplinen spor. Foto: Nicholas Krobath Olesen

Anna Munk Fuglsang blev belønnet med en pris for en 'Bemærkelsesværdig præstation' - flere guldmedaljer i diverse svømmediscipliner. Foto: Nicholas Krobath Olesen

De modtog begge en pris for den mest "Bemærkelsesværdige præstation" - Anna Munk Fuglsang for flere guldmedaljer ved diverse svømmestævner og Lise Lotte Nielsen for et verdensmesterskab i disciplinen spor.

Herudover tilfaldt Foreningslederprisen 2021 gruppeleder Peter Jørgensen fra KFUM-Rakkeby samt Hans Jensen fra rollespilsforeningen Quendi.

Peter Jørgensen (tv.) og Hans Jensen modtog begge Foreningslederprisen 2021 Foto: Nicholas Krobath Olesen

Slutteligt modtog Hjørring Badminton Klub kommunens nye foreningspris - og med den fulgte også en check på 5000 kroner.