Madkoncept vender tilbage i efterårsferien: Se her hvor du kan få forkælet dine smagsløg

FREDERIKSHAVN:Restaurantfestivalen DinnerDays er en national begivenhed, som restauranthjemmesiden Dinnerbooking.com står bag. De vender i efterårsferien tilbage med en række tilbud på mere end 75 restauranter i hele landet - og Vendsyssel er også repræsenteret.

Således kan du på Det Gule Pakhus i Frederikshavn få tre retters mad for 245 kroner - netop som en del af DinnerDays.

- DinnerDays er en oplagt mulighed for gæster at udforske Danmarks voksende madscene til en rigtig god pris - og samtidig udvide sin horisont med nye restauranter og madkoncepter, som man måske ikke har prøvet før, siger Dan Vogelius Hansen, som er Head of Relations hos Dinnerbooking.com.

DinnerDays varer fra 14. til 23. oktober, og der er mulighed for at sikre sig billetter til restaurantfestivalen allerede fra 1. september.