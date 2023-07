Madoplevelser på Mors får støttekroner

MORS: Destination Limfjorden og Regional Madkultur har opnået den ønskede bevilling fra Morsø Kommune til projektet "Smag på Mors".

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Projektet sigter mod at udvikle nye turkoncepter og oplevelser for turisterne og samt at skabe unikke madoplevelser "on location" - ude i marken, i stalden eller på spisestederne.

En af hovedmålsætningerne med projektet er at imødekomme turisternes stigende interesse i sammensatte gastrooplevelser. Gastronomi er blevet en væsentlig motivationsfaktor for mange feriegæster, og Mors har meget at byde på i denne henseende:

- Vi ønsker at fortælle vores historie og præsentere vores unikke madkultur, så vi kan tiltrække endnu flere besøgende og dermed skabe øget omsætning for vores lokale virksomheder. Projektet sigter også mod at styrke skuldersæsonen og understøtte både eksisterende og nye stedbundne events og oplevelser, siger destinationsdirektør Kristina Lehmann Schjøtt.

Oplevelserne vil tage udgangspunkt i lokale producenter og spisesteder på Mors, men de kan også kombineres med andre oplevelser og events, hvilket forlænger og udvider den samlede gæsteoplevelse.

Eksempler på sådanne events inkluderer Skaldyrfestival, Østers og Muslinge Premiere og Østersfinalen ligesom sanketure, østersafari med videre bliver styrket.

Projektet forventes at have en positiv indvirkning på Mors, både ved at styrke øens brandeffekt og ved at tiltrække flere nationale og internationale turister. Der forventes en øget turismeomsætning samt en stigning i antallet af overnatninger på øen.

Desuden forventes det, at projektet vil fortsætte og blive solgt som salgsklare oplevelsesprodukter efter endt projektperiode. Projektet vil også fungere som startskuddet til en udvidet turistsæson, som Morsø Kommune arbejder strategisk med.

Destination Limfjorden vil efterfølgende integrere produkterne som en del af den generelle markedsføring, i samarbejde med relevante partnere.