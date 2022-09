Magelighed på abonnement: Fast pris på levering af takeaway og dagligvarer

AALBORG:Med Wolts nye abonnementsordning Wolt+ kan aalborgenserne nu få leveret takeaway, dagligvarer eller skønhedsprodukter hver dag for et fast månedligt beløb på 89 kroner.

- For os er det vigtigt at kunne levere lige præcis det, danskerne har brug - her og nu og til en pris, der ikke vælter husholdningsbudgettet. Og bestiller du blot to gange på en måned på Wolt, kan ordningen betale sig, siger Søren Svendsen, adm. direktør i Wolt.

Ifølge Wolt er danskernes e-handelsvaner i forandring, og kunderne ønsker at få deres leveringer hurtigt.

- De danske forbrugere er topmoderne og har brug for at kunne få leveret alt til lige dér, hvor de er - nemt og hurtigt, siger Søren Svendsen.

Wolt+ er allerede tilgængeligt for brugerne i Aalborg-området, hvor der er 132 restauranter og butikker tilmeldt.