Mandag 31. juli 2023 bliver trist og barsk: Peters elskede og populære café lukker og slukker

HJØRRING:Den Blå Sociale Café i Hjørring er tvunget til at lukke. Og det vil gøre ondt på mange.

Når Peter Roesdahl sidder derhjemme i hjørnet ved vinduet i sin etværelses lejlighed, kan han tit føle sig ensom.

Nej, han er ikke alkoholiker. Og nej, han tager heller ikke stoffer af nogen art.

Og det er heller ikke fordi, at han ikke gør noget for at møde andre mennesker.

Her i hjørnet kan man af og til godt føle sig lidt ensom. Foto: Bente Poder

Opvasker på et hotel

I 19 år var han om formiddagen opvasker i køkkenet på Hotel Phønix i Hjørring. Her havde de et rigtigt godt sammenhold.

Og Peter Roesdahl tog det i stiv arm, når aftenholdet tit efterlod et par gryder eller pander, som krævede ekstra knofedt. Det var i øvrigt også på Hotel Phønix, at han fejrede sit bryllup.

Samtidig er Peter Roesdahl glad for sit nuværende arbejde hos VIKA i Hjørring, som er en såkaldt beskyttet arbejdsplads.

Pakke ledninger

VIKA tilbydes til borgere med "nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne". Og her sidder Peter Roesdahl og pakker for eksempel ledninger og kontakter. Fritiden bruges blandt andet på at se fodbold, og måske skulle man prøve at gå en tur i Bingohallen.

Så det er som nævnt ikke fordi, at Peter Roesdahl ikke kommer ud.

Peter Roesdahl frygter, at ensomheden vil tage til i styrke, efter det står klart, at Hjørring Kommune vil spare Den Blå Sociale Café væk. Foto: Bente Poder

Men når man kæmper med en psykiatrisk diagnose, og når man lige er blevet skilt, kan man sagtens føle sig ensom.

Og nu frygter han, at ensomheden vil tage til i styrke, eller at han vil få det dårligere psykisk, efter det står klart, at Hjørring Kommune vil fjerne det årlige tilskud på cirka 400.000 kroner til Den Blå Sociale Café, hvor Peter Roesdahl plejer at komme tre gange om ugen.

Misbrug af alkohol

Den Blå Sociale Café i Kongensgade i Hjørring er et værested for mennesker, som er ensomme og hjemløse. Eller har udfordringer i forhold til blandt andet psykisk sygdom, misbrug af alkohol eller sundhed. Værestedet drives af Blå Kors.

160 mennesker er tilknyttet cafeen, hvor man blandt andet kan spise eller bare få en snak med de andre.

Tre gange om ugen kommer Peter Roesdahl i Den Blå Sociale Café. Foto: Bente Poder

Susanne Houmøller er leder af den Den Blå Sociale Café.

- Jeg har et stykke papir foran mig, hvor der står, at cafeen lukker mandag 31. juli 2023. Hjørring Kommune har opsagt samarbejdsaftalen med ni måneders varsel, og lukningen er dybt tragisk for vores brugere. Der er rigtig mange af dem, som ikke vil/kan benytte byens andre væresteder og tilbud, for vores brugere er simpelthen for "dårlige", siger Susanne Houmøller, som tror, at lukningen af cafeen bare bliver dyrere for kommunen.

Afværge indlæggelser

- Ved at snakke med brugerne og støtte dem kan vi for eksempel afværge indlæggelser eller afværge, at den kommunale bostøtte skal bruge ekstra mange timer på den enkelte borger, siger Susanne Houmøller.

Tilbage sidder Peter Roesdahl i sit hjørne. På væggen hænger et fotografi af hans mor og far.

Og Peter Roesdahl indrømmer gerne, at det især er "lidt svært med ensomheden", når han er sammen med mange mennesker. For eksempel når han sidder i en biograf eller på en restaurant. Eller når han ser et tv-program om kærlighed.

- Jeg har holdt juleaften dernede, for i cafeen er vi én stor familie. Så det er ikke bare øv for mig, at cafeen lukker, det er også øv for alle de andre, siger Peter Roesdahl.