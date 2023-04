Maria er første nordjyske kvinde på verdensranglisten

PANDRUP:Hun skulle egentlig have løbet sit maraton nummer 300 allerede 11. marts, men det satte en influenza en stopper for.

Derfor var glæden - om mulig - endnu større, da 44-årige Maria Hedegaard i lørdags krydsede målstregen ved et løb i Jyske Ås.

- Jeg har skullet kæmpe lidt for at nå løb nummer 300, da jeg har haft nogle private udfordringer, som har betydet, at det har været svært, og jeg har undervejs været tæt på at give op, så at nå denne milepæl er stort for mig, siger Marie Hedegaard.

Venner, familie og arbejdskollegaer fra HJN Auto i Fjerritslev var mødt frem for at klappe hende i mål, og herefter ventede der gaver, taler og kage.

Lørdagens løb indbragte hende en placering på en verdensrangliste, hvor man kun kan få en plads, hvis man har løbet mindst mindst 300 maratonløb.

En gang om året opgøres det, hvem der har kvalificeret sig til en plads på Verdensranglisten. Pr. 31. december 2022 havde verdensranglisten i alt 1060 løbere - 81 af dem er fra Danmark, og Marie Hedegaard er første nordjyske kvinde på den prestigefyldte liste.

- Det betyder meget, og at jeg er den første nordjyske kvinde på listen. Det er jeg da godt tilfreds med, lyder det med nordjysk beskedenhed fra Maria Hedegaard.

Maria Hedegaard er medlem af Klub 100 - en forening for erfarne maratonløbere, som har rundet 100 officielle maratonløb. Lørdag var foreningen klar med et synligt bevis på, at hun nu er på verdensranglisten Privatfoto

Fra fodbold til løb

Hun har gennem adskillige år spillet fodbold i Jetsmark IF. Men efterhånden begyndte mange af holdkammeraterne at vælge fodbolden fra på grund af job, uddannelse eller familie, og det fik Maria Hedegaard til at begynde at løbe.

I første omgang løb hun fem kilometer, som blev afløst af ti kilometer og så vider, og i 2006 løb hun sit første maraton i København.

- De første mange år løb jeg blot et par maratons om året, men i 2015 og 2016 tog det fart, da jeg kom med i en nordjysk løbeklub, siger Maria Hedegaard.

Udover ar dette medlemskab giver hende et sportsligt fællesskab, har det også dannet grobund for nye venskaber, som mødes i både ind- og udland til løb.

- Vi har et fantastisk sammenhold, jeg har fået mange gode venner og veninder, som ikke kun samles, når der er løb men også mødes til andre fælles aktiviteter, siger Maria Hedegaard.

De seneste år er det blevet til omkring 30 maratons om året suppleret med ugentlige træningsture.

Endnu har Maria Hedegaard ikke sat sig et nyt mål - nu gælder det i første omgang maraton nummer 301 i Nørresundby, som afholdes 15. april.

- Der er nogle, der har løbet flere end 1000 maratons, og dem er jeg naturligvis langt bagefter, men det var et stort mål for mig at blive den første nordjyske kvinde, der har løbet 300 løb, så endnu har jeg ikke sat mig et nyt mål, siger hun.

For hende er tiden ikke afgørende - løbet i Jyske Ås blev gennemført i tiden 4 timer og 59 minutter.

- Jeg er en af dem, der løber langsomt, siger Maria Hedegaard, der føler sig som en vinder, hver gang hun har klaret et maraton.

-Da jeg spillede fodbold, kunne holdet godt vinde, selv om jeg sad på udskiftningsbænken. Her var holdet ikke afhængig af min indsats. Når jeg løber maraton, er jeg afhængig af, at jeg får flyttet mine ben, så på den måde føler jeg, at jeg vinder hver gang, at jeg løber over målstregen.