Marked transformerer Vilsund: Bag kulissen knokler de frivillige

VILSUND:Mange tusinde markedsgængere forventes i løbet af denne uge at indtage Vilsund, når den årlige udgave af Vildsund Marked løber af stablen fra tirsdag til torsdag.

Mens gæsterne mæsker sig i candyfloss, brændte mandler og markedspølser, er der bag kulissen rigtig mange frivillige, der knokler for at få markedet til at blive en succes.

Én af dem er Leif Noppenau, formand for Søsport Vilsund og tovholder på Vildsund Marked.

- Vi går faktisk så småt i gang med at forberede næste års marked, lige efter vi er færdige med at pakke sammen for i år, så vi kan nå at bestille musik og finde frivillige, fortæller Leif Noppenau, der sammen med sin hustru Kirsten Andersen har nogle rigtig lange dage med koordinering lige op til markedets start.

Søsport Vilsund står for Kim & Hallo-teltet, der ligger lige ved siden af Vilsundbroen, hvor det populære danseband har været fast inventar i umindelige tider, med musikalsk underholdning alle tre dage i løbet af markedet. I samme ombæring står den lokale ungdomsklub for at sælge mad lige ved teltet, og dermed er der vigtig indtjening at hente for nogle af de lokale foreninger, når markedet afvikles.

Men her gælder, som med mange andre arrangementer, der bliver afviklet rundt omkring i sommerlandet, at hvis der skal blive et overskud tilbage til foreningerne til sidst, så må arbejdskraften, der er involveret i alt fra at stille op og pakke ned til at sælge øl og vende pølser, nødvendigvis være frivillig.

- I år er alle vagterne besat i ølteltet. Vi mangler nogle affaldshjælpere, der kan tømme skraldespande, men ellers er alt andet besat. Jeg har ikke selv sat mig på en vagt, for jeg vil have muligheden for at springe til, hvor det kniber, siger Leif Noppenau, som er generelt godt tilfreds med viljen og lysten til at hjælpe til.

- Der er jo nogle, der er på sommerferie, og andre svarer, at de gerne vil være fri i år, men at vi må spørge igen til næste år. Og så skal man jo huske på dem, så man får dem aktiveret næste gang. Men jeg synes, byens borgere er virkelig gode til at hjælpe til med det, de kan, om det så er med en vagt i ølteltet eller med at bage en kage, som vi kan sælge, når der er Harmonikatræf på onsdag. Det er vi utroligt taknemmelige for, siger han.

Mens gæsterne mæsker sig i candyfloss, brændte mandler og markedspølser, er der bag kulissen rigtig mange frivillige, der knokler. Foto: Bente Poder

Når hele markedskaravanen er pakket sammen og drager af sted, så står Vilsund tilbage med tydelige spor efter de mange tusinde mennesker, der i løbet af ugen har lagt vejen forbi byen, som til daglig har beskedne knap 400 indbyggere.

Derfor er der fast tradition for, at de lokale samles lørdagen efter markedet for at rydde op og gøre rent, så byen hurtigere kan vende tilbage til sit gamle jeg.

- Der plejer at være rigtig god opbakning, når vi rydder op, sidste år var vi knap 30. Så mødes vi om formiddagen kl. 9 til en kop kaffe, og så går vi i gang, siger han og fortsætter:

- Det er alt fra cigaretter til krus og kapsler, der skal ryddes op. Og når det er byen, der gør det, så bliver der betydeligt bedre ryddet op, end hvis vi hyrer et firma til at gøre det. Jeg vil måske ikke kalde det er tilløbsstykke, men det er dejligt at se, at der er så mange, der gerne vil være med til at gøre noget godt for byen.

Indimellem skeler Leif Noppenau en hel del til vejrudsigten. Er der en smule regn, gør det ikke så meget, men for vådt vejr og for hård blæst kan betyde, at flere vælger at blive hjemme, og det vil alt andet lige gå ud over foreningers potentielle indtjening.

Men også som arrangør håber han, at markedet bliver rigtig velbesøgt, for som han ganske rigtigt siger:

- Der er jo lige meget bøvl ved det, om der kommer 10.000 mennesker, som hvis der kommer 20.000.