Markedshygge: Her kan du stadig lave et stort køb med et enkelt håndslag

En spytklat i næven, nogle få ord og et fast håndslag.

Mere skal der stadigvæk ikke til, hvis man vil lave aftale om at købe en hest på markedet i Brønderslev.

Men hestehandlerne er efterhånden en uddøende race. Og derfor betyder det utroligt meget for de tilbageværende af dem at samles, når muligheden byder sig.

- Det her er jo et stykke kulturhistorie, der er ved at dø. Derfor prøver vi at komme, når vi kan.

Sådan siger Per Thybo fra Viborg, der er én af landets store hestehandlere.

- Jeg tror nærmest aldrig, at jeg har sprunget over markedet her i Brønderslev. Det er nok gennem 30 eller 35 år, jeg har været her, tilføjer han.

Åbning af Brønderslev Marked

Antallet af heste på markedet i Brønderslev er gået støt nedad over de seneste år. Denne gang er det nok kun mellem 30 og 40 heste, der er til salg i Brønderslev.

- Men det handler jo først og fremmest om traditionen - og så selvfølgelig også om det sociale. Så derfor kommer vi, siger Per Thybo.

Han og en håndfuld af de øvrige hestehandlere var på plads, allerede da markedet blev indledt ved middagstid fredag. Og inden hestehandlen for alvor gik i gang, blev der både tid til at nyde et par øl i den dejlige middagssol og også til lige at få udvekslet en række sjove anekdoter.

På jagt efter en handel

I dag foregår meget handel jo som bekendt elektronisk og via internettet - og sådan kunne det egentlig også godt være med hestehandel.

- Men det er alligevel noget særligt at være her og at mødes. Det lugter bare lidt mere af hest, siger Per Thybo med et smil.

- Og så giver det også bare noget ekstra, når man kommer ud og viser sit ansigt. Man får lavet forbindelser til mange folk, som man så nyder godt af senere.

Der er væsentligt færre heste på markedet i Brønderslev, end der har været. Men der er stadigvæk et hyggeligt miljø omkring dem. Foto: Henrik Bo

Per Thybo har ikke nogen klar plan for, hvor mange handler han skal lave i Brønderslev. Men han siger, at han kan finde på at købe stort set alt fra æsler til rideheste.

- Jeg må se på, hvad der er her. Hvis der er nogle heste, jeg kan lide - og jeg mener, at jeg kan få mere for dem, når de skal sælges, så køber jeg dem. Det er almindeligt købmandsskab, forklarer han.

Hestehandel er en hobby

En anden hestehandler er Mikkel Holm fra Tårs. Derhjemme har han 20-25 heste, men han lever egentlig først og fremmest som lastbilchauffør - af at transportere kreaturer.

Det at handle med heste er derfor mest af alt en hobby - hvor hyggen omkring hestene på markedet i Brønderslev er et vigtigt aspekt.

- Men man må jo indrømme, at det sgu godt nok er blevet noget sløjt. På markedet bliver der jo næsten ikke solgt heste til privatpersoner længere, forklarer han og tilføjer:

Mikkel Holm handler med heste som en hobby - men ved markedet i Brønderslev fylder det sociale også en del. Foto: Henrik Bo

- Da jeg startede med at komme her for 15-20 år siden, så var der nok 50 hestehandlere på markedet - men i dag er vi kun omkring 10 hestehandlere, der er mødt op.

Branchen er altså med andre ord presset.

Og derfor gør det ekstra ondt, når der kommer en sag op, som den om John Byrialsen - stutteri-ejeren fra området syd for Aalestrup, der blandt andet bliver beskyldt for vanrøgt af en lang række heste. Egentlig er det ikke en sag, som hestehandlerne i Brønderslev har lyst til at tale meget om - men Mikkel Holm understreger dog, at han personligt er meget ked af den.

- Det er virkelig noget skidt for den her branche. Sådan en sag ødelægger rigtigt meget, fastslår han.

- Der skal ikke være den mindste tvivl om, at det på ingen måde er i orden, når der er dyr, der bliver behandlet dårligt. Men i den forbindelse skal man huske på, at der jo ikke er nogen hestehandlere overhovedet, der har interesse i, at dyrene ikke har det godt.

Og det så nu virkelig også ud til at de trivedes godt i Brønderslev - både hestene og hestehandlerne.

Hvis man i øvrigt er interesseret i at få en hest med hjem fra Brønderslev, så kan man besøge markedet til og med mandag. Mikkel Holm vurderer, at de billigste heste vil kunne fås til omkring 3500 kroner - mens de dyreste af dem vil koste omkring 20.000 kroner.

Hvis man ikke er interesseret i heste, så sker der heldigvis også meget andet på Store Brønderslev Marked. Man kan på www.bronderslev-marked.dk læse mere om det fyldige program.