Millionregn på vej over kulturhuse i Thy og på Mors

Fire projekter i Thy og på Mors er i blandt de 54 kulturhusprojekter på landsplan, som nu får del i de 38 mio. kr. i Nordea-fondens Kulturhuspulje.

Kulturhuspuljen giver kulturhuse (kommunale såvel som foreningsdrevne), medborgerhuse, forsamlingshuse og lignenede institutioner mulighed for at udvikle deres mødested og udvikle nye aktitiveter i deres lokalområde.

I alt 254 kultur- og aktivitetshuse har ansøgt om støtte. Der har været så massiv interesse denne gang, at puljen, der sædvanligvis omfatter 25 mio. kr., er blevet forstørret med 13 mio. kr. for at imødekomme den store efterspørgsel.

De lokale projekter, der har opnået støtte, er Ung Kult i Nykøbing, Værftet Vilsund, De Samarbejdende Kulturhuse på Sydmors i Øster Assels samt Fælles om Mad i Frøslev.

Et bæredygtigt Ungehus på Mors

Projektet 'Et bæredygtigt Ungehus på Mors' ønsker at udvikle et nyt medborger- og kulturhus med fokus på unge. Ungehuset – Ung Kult skal være et samlingssted for lokale unge, hvor kulturen og fællesskabet skal være omdrejningspunktet for arrangementer skabt af unge, for unge.

Huset skal være et nationalt samlingssted for foreningens medlemmer og f​​​ungere som hjemsted for foreningens sekretariatet og huskoordinatoren. Koordinatorens opgaver vil være at rekruttere unge og støtte op om husets faste aktiviteter, så som musik, sociale arrangmenter og keramikværksted.

Nordea-fonden søges om støtte til tre områder: Et multifunktionelt værksted, som kan anvendes af ansatte og frivillige til workshops, arrangementer og aktiviteter i regi af ungehuset og midler til aflønning af huskoordinator.

Projektet støttes med 1 mio. kr.

Samarbejdende kulturhuse på Sydmors

Projektet, der er et samarbejde mellem Borgerhuset, Kulturkøbmanden, Kultur- og Forsamlingshuset samt Strømpehuset, ønsker at formidle håndværks- og husflidstradition fra området i de fire kulturhuses rammer.

Dette gøres ved at skabe værksteds- og workshopaktiviteter med blandt andet et kunstmalerværksted og et træværksted. Yderligere vil der være månedlige cafésammenkomster, hvor aktiviteterne er café med fokus på beboere med anden etnisk baggrund og samtalecaféer med udgangspunkt i forskellige emner.

Projektet ønsker derudover at holde emneuger med fokus på eksempelvis madlavning, musik og kultur. Hertil vil projektet holde events og workshops, hvor brugerne kan deltage i eksempelvis dans og fællesspisninger.

Nordea-fonden søges om støtte til etablering af scene og træværksted, aktivitetsmidler og koordinering.

Projektet støttes med 1 mio. kr.

Værftet Vilsund

Projektet 'Værftet Vilsund' ønsker at udvikle huset til at kunne øge antallet af aktiviteter og deltagere, herunder med særligt fokus på tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse.

Der skal etableres et tilgængeligt attraktivt outdoororienteret kulturmiljø omkring Beddingen i tilknytning til Værftet Søsportscenter Vilsund.

Nordea-fondens søges om støtte til etableringen af: En multifunktionel og let tilgængelig betonbelægning, der skal virke som aktivitetsrum, en overdækning til samlingsarealet ved Værftet, en dobbeltdør mellem Værftet og beddingområdet/outdoorområde, en ”primitiv” legeplads af naturmaterialer og et træningsområde for fysiske aktiviteter.

Projektet støttes med 825.000 kr.

Fælles om mad

Projektet etablerer 10 fællesspisninger hvert år i to år for børnefamilier og veteraner i Frøslev.

I den forbindelse er der brug for at opgradere det gamle skolekøkken på den nedlagte Frøslev Skole, hvilket består i at male køkkenet, indkøbe ovne, opvaskemaskine, borde, stole og køkkenudstyr.

Herudover ønskes et udeområde etableret, hvor man kan spise og lave mad, samt opsætning af grill, vask, spisemøbler og en pavillon.

KFUM stiller en projektleder til rådighed, der har erfaring med at arbejde med veteraner, og der samarbejdes med to veteranforeninger, der har til huse i foreningshuset.

Projektet støttes med 211.000 kr.