Mogens har været vandmand hele sit liv: Nu fejrer han jubilæum med svømmeklubben

FJERRITSLEV:Med flagallé og under stor festivitas blev Fjerritslev Svømmehal indviet i marts 1972. Året efter så Fjerritslev Svømmeklub dagens lys, og der er lagt op til lige så stor fejring, når svømmeklubben 15. april indbyder til 50 års jubilæumsreception i Idrætscenter Jammerbugt.

74-årige Mogens Grønqvist har været med hele vejen. Han blev ansat som bademester i 1972, og har tilmed opnået at få "Den kongelige belønningsmedalje med krone" for sine mange år som bademester.

Mogens Grønqvist er oprindeligt fra Svendborg og flyttede til Fjerritslev på grund af jobbet som bademester. Foto: Lars Pauli

Han er oprindeligt fra Svendborg, hvilket den syngende fynske undertone tydeligt indikerer. Svømning har altid været omdrejningspunktet for Mogens Grønqvist, der som barn boede ved siden af den lokale svømmehal.

Han dyrkede konkurrencesvømning, og det blev da også det våde element, som blev hans levevej. Efter ansættelser i svømmehallerne i Svendborg og Odense, opstod en mulighed i Nordjylland.

- En forhenværende formand i Svendborg Svømmeklub var blevet ansat i Hjørring Svømmehal, og han fortalte mig om muligheden i en ny svømmehal i Fjerritslev. Jeg søgte det, og jeg var så heldig at få jobbet, siger han, der sammen med hustruen rykkede teltpælene op og flyttede til Fjerritslev.

Mogens Grønqvists tre børn har alle været svømmere, og datteren Anja har en svømmelæreruddannelse - og også barnebarnet har fattet interesse for svømning, idet hun er hjælpetræner i Vinderup Svømmeklub. Foto: Lars Pauli

Selv om Mogens Grønqvist gik på pension i 2013, har han svært ved at holde sig fra det våde element. I dag er han tilknyttet svømmehallen på frivillig basis.

- Jeg har altid været vandmand, og jeg nyder at være livredder for pensionistholdene. Jeg er livredder to gange om ugen, og det er også med til at sikre, at jeg ikke går helt i stå, siger Mogens Grønqvist, der naturligvis også deltager i fejringen af svømmeklubben 15. april.

Mogens Grønqvist gik på pension i 2013, men han er fortsat en stor hjælp i klubben, hvor han blandt andet er livredder for pensionistsvømmeholdene. Foto: Lars Pauli

I forbindelse med svømmeklubbens jubilæumsreception, som foregår i tidsrummet fra klokken 12-15, vil der være underholdning, foredrag og forskellige udstillinger, ligesom der bydes på lidt godt til ganen.