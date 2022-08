Morten cyklede ekstremløb fra Skagen til Roskilde: Sådan gik det

SKAGEN:- Jeg har døbt Fyn om til Langeland. For Fyn føltes godt nok lang, og der havde jeg noget af en krise.

Sådan beskriver Morten Stenbroen noget af sin tur fra Skagen til Roskilde i MS Race 2022, da Nordjyske fanger ham mandag ved middagstid - cirka et døgn efter at han har fuldført 1500 kilometers cykelløb fordelt på fire dage.

Et stop i Nyborg umiddelbart inden overgangen fra Fyn til Sjælland var heller ikke nådigt ved ham. En times pause blev vekslet til kolde ben og en krop, der ikke ville genstarte.

- Det var en krise, der sagde spar to. Der var jeg træt. Og så frøs jeg simpelthen i biltransporten over Storebælt. Jeg frøs, fordi jeg var så træt. Da jeg så skulle på cyklen igen, havde kroppen lukket fuldstændig ned, siger Morten Stenbroen.

Der skal være tjek på alle detaljer - selv de mindste - når man begiver sig ud på en cykeltur på 754 kilometer Foto: Simon Jensen

Han forklarer, at han egentlig var bedst kørende, da starten gik i Skagen lørdag morgen - og dét endda til trods for at han her havde cirka 750 kilometers cykling i benene fra torsdag og fredag. Der gik turen nemlig fra Amager Strandpark til hans sommerhus i Skagen.

- Jeg havde simpelthen så gode ben, og jeg følte mig godt kørende hele vejen ned igennem Jylland, mere eller mindre indtil vi ramte Fyn, forklarer han.

- Jeg er så benovet og taknemmelig over, at jeg har så gode kammerater, der gider at rive fire dage ud af kalenderen for at støtte mig. De har siddet ind i en bil og har skulle høre meget fra en presset mand på cyklen. Det er helt vildt, siger Morten Stenbroen. Foto: Simon Jensen

Begejstret for indsamling

Søndag eftermiddag var pinslerne så slut for Morten Stenbroen, der kunne køre i mål efter 26 timer og 35 minutter på cyklen. Det blev fejret med kram og en øl til den trætte krop.

Særligt de sidste kilometer ind mod målet i Roskilde var specielle for Morten Stenbroen.

- Det føltes fantastisk. Man svæver jo ind, og følelserne får frit løb, fordi man er fuldstændig smadret. Det er en eufori, man næsten skal prøve, før man forstår det. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor træt jeg i virkeligheden var, siger han.

Han kunne ved løbets afslutning konstatere, at han har bidraget markant til MS Bike Challenge 2022's samlede donation til Scleroseforeningen. 540.233 kroner står foreningen til at modtage efter cykelløbet - og Morten Stenbroen står for cirka en tiendedel af disse.

Morten Stenbroen har på egen hånd samlet over 50.000 kroner ind til Scleroseforeningen og har dermed bidraget kraftigt til den samlede indsamling, der har rundt over en million kroner. Screenshot: www.mschallenge.dk

- Det er jeg bare mega stolt over, konstaterer han.

- Det har været det fedeste arrangement, Scleroseforeningen har stablet på benene. Det er meget mere end bare et cykelløb, tilføjer han.

Morten Stenbroens fødselsattest runder 50 år senere på året, men det afholder ham ikke fra at sætte sig nye mål på cyklen. Men én ting er sikkert - han gentager ikke bedriften fra de foregående dage.

- Hvis du spørger mig, om jeg vil gøre det igen, siger jeg nej. Jeg har gjort mange vanvittige ting, men det her gør jeg ikke igen, griner Morten Stenbroen.