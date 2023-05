Mystiske stenkredse gemt i skoven: Nu kommer de endelig frem i lyset

BONDERUP:For mange er Tingskoven blot en stor nåletræsskov, man kører igennem på hovedvejen mellem Aalborg og Thisted, men den gemmer på flere fortidsminder.

De bliver nu nemt tilgængelige med to nye afmærkede ruter, der fører dig til de oldgamle stensætninger ved Søhøje og Andebjerg.

Nørlundfonden ejer skoven, og ruterne er blevet til i et samarbejde mellem skoven, Jammerbugt Kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi er virkelig glade for, at det sammen med ejerne af skoven og de andre, der har været med i projektet, kan lade sig gøre at koble formidling af vores natur og vores kulturhistorie sammen, siger Søren Rosenberg, formand for Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt.

Stensætningen ved Søhøje har fungeret som tingsted for Han Herred frem til 1634. Siden har det ligget i Brøndum, Kettrup og senest i Fjerritslev, indtil byretten blev nedlagt i 2006.

Ved Andebjerg ligger 13 store sten i en velordnet cirkel, og de kan muligvis have været et kalendersystem, men ingen ved det med sikkerhed.

Ryddet for nåletræer

Området omkring stenkredsene er blevet ryddet for nåletræer, så de nu står i en lysning, og det er både godt for at bevare oldtidsanlæggene og for naturen.

- Vi har fået nogle lysåbne arealer, som ikke var der før, og det er vigtigt at have inde i skovene, for de er levesteder for rigtigt mange arter, forklarer Søren Rosenberg.

Onsdag før påske blev fortidsmindestierne i Tingskoven indviet, og der er nu både parkeringspladser og formidlingstavler, som både fortæller om historien og giver viden om de planter og dyr, man kan være heldig at se på turen.

Den ene rute er 700 meter, mens den anden er 1,7 kilometer. Der er indkørsel fra Trekronervej til begge startpunkter, dels ved nr. 16, tæt ved hovedvejskrydset, og dels 2 km længere mod syd, hvor en pæl med et stendysse-piktogram viser indkørsel til en lille p-plads.

Vær altid opmærksom på skiltningen. Tingskoven kan i forbindelse med jagt eller skovning være lukket. Bukkejagten går ind den 16. maj.