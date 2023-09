Naturfænomen dukkede pludselig op: Nordlys i Nordjylland

Normalt forekommer det mest i polare områder som Grønland og Island, men mandag aften landede det også i Nordjylland.

Skyerne dansede væk fra himlen, og nordlyset viste sig blandt andet i Birkelse.

I Danmark forekommer nordlys hovedsageligt i forbindelse med kraftig magnetisk aktivitet - også kaldet magnetisk storm, som har forbindelse med vulkan-lignende udbrud på Solen.

I disse år befinder vi os omkring et maksimum for solens aktivitet, hvilket betyder, at solen sender større og kraftigere solstorme afsted.

Ifølge cyklussen står solen til at nå sit maksimum i år 2025, og det betyder, at i år og de kommende år vil give bedre chancer for nordlys i Danmark.

Hvis man skal have en chance for at se nordlys, skal man bevæge sig et sted hen, hvor der er minimal lysforurening - altså ud på landet, det skal være skyfrit og efter mørkets frembrud.