Naturstyrelsen fjerner skraldespande: Tag dit skrald med hjem til sortering

THY:Naturstyrelsen Thy er i disse dage i fuld gang med at fjerne omkring 30 skraldespande fra naturen rundt omkring i Thisted Kommune.

Ifølge forstfuldmægtig hos Naturstyrelsen Thy, Morten Brown Stumman, skyldes det, at folk selv skal tage deres skrald med hjem og sortere det.

- Vi vil meget gerne understøtte, at affaldet bliver taget med hjem og sorteret. Vi vil gerne genbruge så meget som muligt, fordi det som bliver afleveret i det usorterede bare bliver kørt til forbrænding, fortæller Morten Brown Stumman.

Utilfredse thyboer

Allerede 18.marts skrev Naturstyrelsen Thy på Facebook om planerne om at reducere antallet af skraldespande. I opslaget forklarer styrelsen, at den håber på, at det færre antal skraldespande vil skabe mindre skrald i naturen.

Det er alle dog langt fra enige i. I kommentarsporet lufter adskillige borgere deres utilfredshed. Rigtig mange giver udryk for, at de frygter, at det vil betyde at mere affald vil havne i naturen.

Ifølge Morten Brown Stumman vil man hos Naturstyrelsen Thy følge løbende op på, om beslutningen om at fjerne de mange skraldespand vil resultere i mere eller mindre skrald i naturen.

- Vi følger med i, hvad der kommer til at ske nu. Hvis vi har nogle steder, der kommer til at være udfordringer, så må vi løse de udfordringer hen ad vejen. Men vi håber, at folk har lyst til at passe på naturen. Vi ønsker jo heller ikke, at naturen bliver fyldt op med skrald, fortæller forstfuldmægtigen.

Ikke blot en sparerunde

Flere skriver også i kommentarfeltet, at det nok blot er en sparerunde forklædt som et miljøtiltag. Til den kritik svarer Morten Brown Stumann, at man hos Naturstyrelsen Thy hellere vil benytte pengene andetsteds.

- Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi sparer penge på det. Men de penge kan vi så bruge til noget andet fornuftigt indenfor friluftslivet. Vi kan lave en bedre vandresti og sørge for, at der er brænde på legepladsen osv. Det vil vi hellere bruge penge på frem for at tømme skraldespande, siger han.