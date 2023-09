Nordjylland får igen værtsby til Royal Run

Royal Run i Nordjylland er tilbage.

Efter et år uden nordjysk deltagelse får vi igen glæde af det store løb.

Det lægger fast, efter arrangøren, Danmarks Idrætsforbund, mandag morgen har offentliggjort, at Brønderslev bliver en af værtsbyerne i 2024.

- Vi er så glade for at kunne vende tilbage til Nordjylland efter et enkelt års fravær. Vi ved, at mange nordjyder var kede af, at vi ikke kom til det nordjyske til Royal Run ’23, så derfor er vi glade for at kunne imødekomme deres ønsker for næste års Royal Run, siger Jens Otto Størup, der er administrerende direktør i DGI og medlem af Royal Runs styregruppe, i en pressemeddelelse.

Og målet er klart for arrangøren.

Royal Run skal være med til at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

- Nu er første by på plakaten, og når vi kommer til torsdag, har vi præsenteret hele holdet af nye Royal Run-værtsbyer. Det betyder også, at vi nu for alvor kan komme i gang med at inspirere danskerne i nye dele af landet til lidt mere bevægelse, siger Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i DIF og medlem af Royal Runs styregruppe.

Royal Run er arrangeret af idrætsvisionen Bevæg dig for livet– et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Atletik.