Nordjyllands ældste helsekostbutik søger ny ejer: - Det er følelsesladet

HJØRRING: Den økologiske helsekostbutik Aurion i centrum af Hjørring skal have ny ejer.

Hidtil har butikken været en del af Aurion A/S, men en ny virksomhedsstrategi i det økologiske mølleri betyder, at der ikke fremover skal drives butik.

Derfor søges der efter en økologisk ildsjæl - eller flere - som har lyst til at føre butikken videre.

Lidt historie:

I 1974 stiftede en række økologiske forbrugere Butikken Aurion i Søndergade i Hjørring. I de første år lå butikken på det modsatte hjørne af det lille torv, men har haft til huse i det hyggelige gule hus på hjørnet i mere end 40 år.

Klokken ringer, når man går ind ad døren til butikken, og duften af mel, gryn og the byder kunderne velkommen.

Fra starten blev den økologiske fane holdt højt, ja faktisk var fanen ikke økologisk, men snarere biologisk dynamisk som det hed dengang.

Begrebet økologi kom først til noget senere. Men det handlede om at give hjørringenserne mulighed for at købe fødevarer, som var produceret uden brug af kunstgødning, pesticider og e-numre.

Sortimentet er alsidigt med fokus på specialprodukter. Arkivfoto: Claus Søndberg

I dag anses Butikken Aurion for at være en af pionererne i økologibevægelsen.

Stort og alsidigt sortiment

Også den dag i dag er butikken kendt og elsket, men ikke blot af de lokale. Folk kommer langvejsfra for at handle i den velassorterede butik. Det forlyder, at kan man ikke finde det andre steder i byen, så har de det nok hos Aurion.

- Sortimentet er alsidigt med fokus på specialprodukter, og især udvalget af tørret frugt og nødder er populært. På melfronten må butikken siges at være godt med, og for turister og surdejselskere er det det rene slaraffenland. Produkter inden for helsekost og homøopati er rigt repræsenteret, og det dygtige personale er meget vidende og kompetente til at rådgive kunderne, oplyser Aurion.

Nye tider

Efter butikkens etablering i 1974 ekspanderede de økologiske aktiviteter, og Bageriet Aurion blev stiftet. Få år senere i 1980 kom mølleriet til, og virksomheden blev til et aktieselskab.

I dag forhandles Aurions produkter i mere end 160 butikker over hele landet.

Den Hjørring-baserede virksomhed har gennem årene vundet mange priser blandt andet for at introducere oldtidskorn som for eksempel spelt, emmer og svedjerug på det danske marked, og Aurion anses bredt for at være en innovativ, toneangivende og kvalitetsbevidst økologisk fødevareproducent.

Brian Tholstrup Nybo pointerer, at det er magtpåliggende for Aurion, at butikken fortsat skal være en del af Hjørrings handelsliv, Arkivfoto: Bente Poder

- For at cementere positionen som Danmarks førende kornspecialister bevæger virksomhedens fokus sig væk fra butiksdrift, og derfor skal Butikken Aurion ikke længere være en del af Aurion A/S, skriver selskabet.

Nye ejere søges

Det er dog meget magtpåliggende for Aurion, at butikken fortsat skal være en del af Hjørrings handelsliv, og der bliver derfor arbejdet ihærdigt på at finde nye ejere.

Som direktør for Aurion A/S Brian Tholstrup Nybo formulerer det:

- Butikken Aurion er en vigtig del af Aurions historie. Det var her, det hele startede, og derfor er det ikke en let beslutning. Det er det rigtige at gøre i forhold til Aurion, som er kerneforretningen, men det er da klart, at det er meget følelsesladet. Vi ønsker kun, at butikken vil komme godt videre.

Direktøren understreger, at afhændelsen af butikken intet har med den nuværende energikrise og stigende inflation at gøre, men udelukkende handler om virksomhedens planer for fremtiden.

Derfor er jagten nu gået ind på økologiske ildsjæle, som brænder for at drive helsekostbutik, og Brian Tholstrup Nybo opfordrer alle interesserede til at kontakte ham eller kigge ind i butikken og få en snak med personalet.