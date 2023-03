NT stopper alt buskørsel i Aalborg

NORDJYLLAND:Havde du tænkt, at du skulle med bussen tirsdag aften gennem Aalborg, skal du finde på noget andet.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har indstillet kørslen for alle bybusser i Aalborg.

Det oplyser pressevagt ved NT, Mette Henriksen.

Snevejr har hærget i Nordjylland hele tirsdag, og nu finder NT det ikke længere ansvarligt at køre i busser på de glatte veje.

- Vores vognmænd synes, at det er for farligt at køre. De har problemer med at komme rundt på vejene. De sidder fast, og når de skubber sneen ind i buslommerne, er det svært at komme ud igen, siger Mette Henriksen.

Hun beklager ulejligheden, aflysningerne måtte forårsage for passagerer. I forbindelse med aflysningerne sættes NT Rejsegaranti ud af spil med virkning fra klokken 20.00 tirsdag aften.

Aflysningen gælder for følgende ruter Linje 1 , Linje 1 , Linje 2, Linje 11, Linje 12, Linje 13, Linje 14, Linje 15, Linje 16, Linje 17, Linje 21N, Linje 22N, Linje 23N, Linje 24N, Linje 25N, Linje 26N, Linje 27N er udgået Kilde: NT VIS MERE

Til nordjyder, der har planer om at tage bussen på arbejde onsdag morgen, vil umiddelbart ikke blive ramt af aflysningerne.

- Vi håber på at starte op helt normalt i morgen tidlig, så der vil være normal drift fra klokken 4.00, siger Mette Henriksen.

Tirsdag aften omkring klokken 20.00 havde flere busser problemer med at køre på Vesterbro i Aalborg. Busserne sad fast i sneen og måtte sætte passagerne af midt på vejen.

Politi: Kør efter forholdene

Hos Nordjyllands Politi er der også meldinger om, at det massive snevejr, der tirsdag har hærget i Nordjylland, skaber trafikale problemer.

- Vores patruljer melder ind, at der flere steder i Nordjylland er spejlglat, siger vagtchef Jesper Sørensen.

Politiet opfordrer alle billister til at køre efter forholdene.