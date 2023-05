Nu kan du lade elbilen 38 nye steder

JAMMERBUGT:Uanset om batteriet kører tør i Brovst, Birkelse eller Biersted, er det ikke længere nødvendigt at hive mormor-kablet frem for at lade via et almindeligt stik.

I løbet af det sidste år har energiselskabet E:ON opsat 41 nye ladestandere til elbiler for Jammerbugt Kommune. Der sker bl.a. for at komme i mål med at leve op til ladestander-bekendgørelsen.

Her er det besluttet, at alle landets kommuner skal sikre mulighed for at lade sin elbil ved alle kommunale bygninger, som ikke er til beboelse, men som har mere end 20 parkeringspladser. Det skal ske inden januar 2025.

Ifølge kommunen går det heldigvis også godt i spæn med deres egen strategi for udrulning af el-ladeinfrastrukturen, hvor det bliver understreget, at det er vigtigt for både turismen og den grønne omstilling.

Jammerbugt Kommune har fået 1,3 millioner kroner i økonomisk støtte af staten til at sætte de mange ladere op. Det svarer til 30 % af den samlede regning.

- Vi var hurtigt ude af starthullerne, da der blev mulighed for at søge statslig støtte, for vi ønsker at udføre vores del af opgaven med udrulning af el-ladeinfrastrukturen så hurtigt og så godt som muligt, forklarer borgmester Mogens Christen Gade i en pressemeddelelse.

- At vi nu, halvandet år før tid og inden turistsæsonen begynder, har opsat 41 standere rundt om til fri afbenyttelse, er også et vigtigt signal om, at vi gør, hvad vi kan, for at holde førerpositionen som Nordjyllands største turistkommune målt på overnatninger, siger han i pressemeddelelsen.