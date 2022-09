Nu kan for 2,9 mio. kr. sejlerdrøm blive din

THISTED:Et kendt mundheld lyder, at "der findes kun to lykkelige dage i en bådejers liv - den dag han køber den og den dag, han sælger den".

Går du og drømmer om at efterprøve det udsagn, så kan du blive den næste lykkelige ejer af træskibet "Akela" fra Nyborg, der tirsdag 13. september lå ved kaj i Thisted.

Her lå hun i godt selskab med de godt 70 andre træskibe, der i år deltager i Limfjorden Rundt.

Skibets nuværende ejer er Bendix Laxvig fra Kerteminde, som sammen med fem andre besætningsmedlemmer var taget fra Nyborg lørdag morgen. Han har ejet skibet i 12 år, og de har været mindeværdige, fortæller han.

- Min alder er ved at være der, hvor jeg skal prøve noget nyt. Det er et stort ansvar, man som ejer har for at bevare sådan et gammelt skib, og det kræver tid og håndelag at holde ved lige. Men det føles også lidt som at sælge sit hjerteblod, siger Bendix Laxvig.

Bendix Laxvig sælger sit hjerteblod i form af træskibet "Akela". Foto: Bo Lehm

Han mener, at det stærkeste argument for at købe et træskib, er det sammenhold, man får med i handlen.

- Sådan et skib begejstrer, når det kommer rundt. Når man kommer sejlende i sådan et, så møder man mange mennesker, og mange giver udtryk for, at de værdsætter, at vi passer godt på vores gamle træskibe, siger Bendix Laxvig.

"Akela" er et privatejet skib, men ellers er det ikke unormalt at de gamle skibe er ejet i fællesskab af foreninger.

- Hvis man køber hende her, får man et fantastisk smukt skib, som man kan have i mange år. Det er klart, at der kan være store udfordringer i sådan et skib, og der er et stort arbejde med vedligehold, men man får også mange gode timer med socialt liv oveni, siger Bendix Laxvig.

Er man blevet fristet af den salgstale, så kan "Akela" anskaffes for den nette sum af 2,9 mio. kr. - et røverkøb for et skib, der ifølge Bendix Laxvig er vurderet til mere end 5 mio. kr.

Limfjorden rundt i Thisted

Træskibene drager videre til Struer og derefter Nykøbing Mors, hvor de efter planen lander torsdag 15. september.