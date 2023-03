Nu lysner det for idrætscenteret, der får hjælp fra pengeinstitut og kommune

PANDRUP/KAAS:Det var noget af en mavepuster, der ramte Jetsmark Idrætscenter sidste forår, hvor virksomheden Q-Construction A/S blev erklæret konkurs. Det medførte nemlig, at den omfattende renovering af idrætscenteret gik i stå.

Efterfølgende måtte jurister i samarbejde med bestyrelsen i gang med en større kortlægning af, hvor langt i byggeprocessen Q-Construction var, da konkursen indtraf.

Nu er det arbejde tilendebragt, og Jammerbugt Kommune, Sparekassen Danmark har sammen med bestyrelsen for Jetsmark Idrætscenter fundet en økonomisk model, så byggeriet kan blive helt færdigt.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet at yde Jetsmark Idrætscenter en økonomisk håndsrækning på 9,6 millioner kroner. Det har været muligt, fordi det er lykkedes kommunen at indgå en aftale med Sparekassen Danmark.

- Det er vanskeligt at finde finansiering til idrætscentre, og Sparekassen Danmark fortjener ros, fordi de er gået med til at finansiere projektet, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V).

Borgmesteren oplyser, at Sparekassen Danmark har indvilget i at stille med finansieringen på den betingelse, af Jammerbugt Kommune tilbagebetaler lånet over seks år.

- Dermed har Sparekassen Danmark bidraget til at kunne løse opgaven. Havde de ikke kunnet spille ind, skulle Jammerbugt Kommune have betalt de knap 10 millioner kroner på én gang, siger Mogens Chr. Gade og tilføjer.

- Vi er interesseret i at få pengene fordelt ud over så mange år som muligt, så den aftale vi har fået lavet med Sparekassen er ganske glimrende, og den betyder, at vi kan få gjort projektet færdigt, siger han og sender samtidig en ros til de frivillige i idrætscenterets bestyrelse, som har stor andel i, at der nu omsider er lys for enden af den berømte tunnel.

Renoveringen af Jetsmark Idrætscenter ventes færdig i september. Jammerbugt Kommune

For Jetsmark Idrætscenter er der tale om et lån, men centret er sikret fordelagtige vilkår i forhold til tilbagebetaling til kommunen.

- Vi ved godt, at idrætscenteret har et stramt budget, og vi ønsker ikke at stramme bardunerne hårdere end de kan holde, og derfor starter idrætscenteret med en tilbagebetaling på 75.000 kroner om året, siger Mogens Chr. Gade.

- Viser det sig, at de får en bedre forretning, kan man hæve beløbet.

Idrætscenteret skulle efter den oprindelige plan have været klar til indvielse sommeren 2022. Går alt planmæssigt er forventningen, at de nyistandsatte rammer er klar til brug i september.

- Det har ikke alene stor betydning for Jetsmark-området, for hele forenings- og idrætslivet men også for kommunen, det nye skolecenter og helt overordnet for nordjysk idræt. Der er ingen tvivl om, at det bliver et fantastisk idrætscenter, som vil kunne rumme rigtig mange nordjyske arrangementer og tiltrække aktiviteter fra nær og fjern, siger borgmesteren.