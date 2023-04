Nu præsenterer de alle stjernerne: Så mange billetter er solgt

FREDERIKSHAVN: D-A-D, Jonah Blacksmith, Hjalmer, Jacob Dinesen, Rasmus Bjerg, Dodo & The Dodos, Rocazino og KEINSTEIN.

Det er mildt sagt et godt hold, arrangørerne af Rock i Frederikshavn har strikket sammen 10. juni på Knivholt Hovedgård.

På deres Facebookside har de netop lagt årets program op.

Casper Høgsted er talsmand for den gruppe, der står bag Rock i Frederikshavn.

- Vi har fået stor ros for sammensætningen af programmet i år, så vi er rigtig tilfredse. Udover en masse god musik, vil vi jo gerne være folkelige og have noget fællessang, siger Casper Høgsted, som kan oplyse, at der indtil videre er solgt cirka 4000 billetter.

Dermed kan man sagtens nå at sikre sig adgang til Rock i Frederikshavn, hvor der er plads til 5500 publikummer.

D-A-D spiller til Rock i Frederikshavn, hvor de sidst kunne opleves i 2014. Foto: Privatfoto

I øvrigt er det altid hårdt arbejde, når det handler om at få fat i de helt rigtige navne til Rock i Frederikshavn.

Arbejdet med næste års koncert er allerede gået i gang, så branchen kører mildt sagt igen på højtryk efter covid-19.

Rockfesten er arrangeret af Sportens Venner Nordjylland, og omkring 650 frivillige sørger for, at alt klapper.