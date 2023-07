Ny øl lanceret i Skagen - udviklet særligt til kommende VM

VENDSYSSEL:Da Frederikshavn første gang var værtsby for VM i kvindehåndbold i 2015, komponerede brygmester René Diget Søgaard Sørensen fra Skagen Bryghus en særlig VM-øl i en pink tone, der matchede det officielle VM-logo.

Tirsdag eftermiddag lancerede Skagen Bryghus så i samarbejde med Arena Nord en ny VM-bryg ved en event i bryghusets gårdhave:

- Et håndbold-VM er en særlig begivenhed, der fortjener sin helt egen øl. Som et VM består af mange forskellige lande, så har vi også sammensat en øl bestående af forskellige ingredienser, fortæller direktør og brygmester René Diget Søgaard Sørensen fra Skagen Bryghus.

Han forklarer, at den nye øl er brygget på hvedemalt og bygmalt med appelsinskaller, honning og humletyper, som giver smag af mandarin og stikkelsbær.

- Sødmen fra honningen er væk, men smagen af honning er tilbage. Appelsinen giver en klar øl med en flot farve og masser af fylde, siger han.

Den nye VM-øl er mulig at købe på Skagen Bryghus allerede nu, og den vil være mulig at købe både enkeltvis og i gaveæsker til VM, der finder sted fra 29. november til 13. december.

- I 2015 startede vi med et lille bryg på små 5.000 flasker, men endte med at sælge i alt 14.000 flasker. Det var rigtig, rigtig flot, og det håber vi selvfølgelig, at vi kan gøre igen i år, siger salgschef Søren Folden, Skagen Bryghus.

37 kampe i Frederikshavn

Arena Nords direktør Per Malmberg glæder sig over, at Skagen Bryghus igen har brygget en særlig VM-øl til glæde for både lokale og gæster, der kommer til VM i kvindehåndbold:

- VM i kvindehåndbold er en kæmpe opgave, der kræver en ekstra fælles indsats. René og hans team på Skagen Bryghus er fantastiske at arbejde sammen med om at skabe en unik øl, som vi har glædet os til at præsentere, udtaler Per Malmberg.

Arena Nord er vært for to indledende VM-puljer. Gruppe G består af Brasilien, Spanien, Ukraine og Kasakhstan. Gruppe H består af Holland, Tjekkiet, Argentina og Congo.

De tre bedste fra hver pulje går videre til en af fire mellemrunder, som også spilles i Arena Nord. De to hold, der placeres som nummer 4 i de indledende puljer, går videre til præsidents cup, der også spilles i Arena Nord.

I alt bliver der afviklet 37 kampe i Frederikshavn fra 29. november og frem til og med 13. december. I perioden er der to dage, hvor der ikke spilles og hele 13 kampdage i Arena Nord.

Danmark er værtsnation for VM i kvindehåndbold 2023 sammen med Norge og Sverige. Frederikshavn er værtsby sammen Herning. Danmark spiller alle sine kampe i Boxen i Herning.