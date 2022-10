Ny på ski? Her er det perfekte skisportsted for børnefamilier og nybegyndere

IDRE HIMMELFJÄLL: Der er ikke noget værre end at se sine yngste komme usikkert ned ad en skibakke med andre skiløbere og snowboardere i fuld fart omkring dem, hvor man frygter for deres liv eller førlighed.

Men på Idre Himmelfjäll i Sverige er der anderledes ro på til at få styr på de to brædder under fødderne.

For nybegynderfamilien med små børn er det helt nybyggede skiresort perfekt til at komme i gang. Forholdene her er nemlig ikke til høj fart, så erfarne skiløbere holder sig til nærliggende Idre Fjäll og andre steder med masser af røde og sorte pister. For på Idre Himmelfjäll er der masser af flade og brede begynderbakker, og det er ikke nødvendigvis noget for de erfarne skiløbere.

Hytterne er heller ikke små som i Frankrig eller Norge, og da dette skisportsted først åbnede i 2019, er alt splinternyt og bygget kun med tanke på børnefamilier - og også til flere generationer.

Restauranten på Idre Himmelfjäll stod færdig for et år siden og byder på opholdsstue, restaurant og et lille supermarked. Foto: Ulf Palm

For eksempel er hele 80 procent af hytterne ski-in/ski-out. Det er rart, når de yngste skal tisse, eller man gerne vil omkring hytten til frokost.

I denne del af Sverige bliver det meget koldt, og så er det perfekt, at der rundt omkring på pisterne er små shelters med brænde, hvor man lige kan gå ind og få varmen og måske riste en pølse og få en snack.

Alt på Idre Himmelfjäll er specialdesignet til målgruppen, og alt emmer af kvalitet i det i øvrigt billige Sverige. Her behøver man ikke at tanke bilen op med indkøbsvarer i Danmark, inden turen går nordpå - som man klogeligt ville gøre før en tur til Norge. Både indkøbsvarer og restaurantbesøg ligger på eller under dansk prisniveau i modsætning til det norske, der er hammerdyrt.

Det betyder, at det ikke er en stor udskrivning at spise frokost på den store restaurant, hvor der både er pizzaer, burgere og svenske specialiteter som elgkødboller med kartoffelmos eller de verdensberømte vafler.

I øvrigt er der en glimrende udsyn fra restauranten til børnebakkerne, legeområdet, supermarked og sågar snescooter-udlejningen, som du kan nyde din mad til.

Nu er det ikke grønne bakker det hele, og der er da også både blå, røde og sorte pister i området, så de dygtigste familiemedlemmer skal nok få det sjovt, som man udvikler sig gennem ugen på ski. Får man nok af det alpine, så er der også alternativer.

Omkring himmelfjeldet er der anlagt 84 kilometer langrendsløjper - heraf er 30 kilometer oplyst. Så området er også perfekt, hvis man som familie også vil prøve noget andet.

Det er rart at være et sted, hvor alt er nyt og fungerer. Foto: Ulf Palm

Der er allerede investeret rigtig mange penge i at udvikle Idre Himmelfjäll, som altså på få år er gået fra bart fjeldlandskab til moderne skisportsted, og der er endnu flere hytteområder på vej. Og det er et fint alternativ til Idre Fjäll, der ligger blot ti minutter væk i bil og er et populært danskersted. Så hvis man har mod på det, så kan man udforske nabo-resortet også, da liftkortene gælder begge steder.

Man kan komme til Idre Himmelfjäll ved at køre selv. Fra Göteborg tager det godt 7,5 time i bil, mens man kan klare køreturen på seks timer, hvis man tager færgen fra Hirtshals til Larvik.

Er man mere mageligt anlagt er Scandinavian Mountains Airport åbnet, og efter at have lejet en bil er der godt halvanden times kørsel til Idre Himmelfjäll.

Idre Himmelfjäll er først helt udbygget om 10-15 år og vil, når det er færdigt, være Nordens allerstørste skisportsted med 50 alpine pister og mere end 20.000 sengepladser og et stort udvalg af butikker, restauranter og aktiviteter.

Allerede nu er der etableret masser af aktiviteter, hvis man har lyst til at besøge området om sommeren, hvor man blandt andet kan leje mountainbikes, prøve klatrebaner, deltage i fjeldløb, fiske, vandre, opleve områdets samekultur og spille golf.

Det Nordjyske Mediehus var inviteret til Idre Himmelfjäll af Visit Dalarna.