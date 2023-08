Ny restaurant vil fokusere på lækkert kød - og en del mere

Der er åbnet en ny restaurant i Lodsgade, og som navnet antyder, er det er sted, hvor man kan få sig en god bøf.

Maestros Steakhouse hedder det nye spisested i Frederikshavn, og det er Ali Ataya, der også har pizzeriaet Milan i Lodsgade, der står bag.

- Jeg ville gerne prøve en á la carte restaurant, og jeg ville gerne servere lækkert kvalitetskød. Så derfor bruger vi kun Anguskød, da kvaliteten er afgørende for os, fortæller han om bøfferne.

Og supplerer med, at der er meget andet på menuen også. Lige fra pastaretter, salater, burgere og gourmet pizzaer til hjemmelavede desserter.

Desserterne på Maestros Steakhouse er hjemmelavede fra bunden af. Privatfoto

Dertil et vinkort, som også byder på et større udvalg af italienske specialøl.

Stedet har fået den helt store overhaling de seneste par måneder med blandt andet nyt køkken og helt nyt inventar.

- Der knoklede vi godt nok dag og nat, siger Ali med et smil, og han fortæller også, at der vil være to-tre på arbejde i køkkenet og samme antal i selve restauranten.

- Jeg vil også hjælpe til i køkkenet, når der er travlt, men ellers er det værtsrollen, jeg håber at udfylde.

Åbent året rundt

Ali Ataya er en gammel kending indenfor restaurationsbranchen. Dels har han haft Avanti Pizza i Hjørring, og dels har han også haft Pronto Pizza i Strandby.

Ja faktisk har 32-årige Ali Ataya drevet restauration siden han var 20 år gammel flere steder i landet.

Ali Ataya er manden bag den nye restaurant. Privatfoto

Og han har det ikke fra fremmede. Hans far drev nemlig også pizzeriaer, så han har fået det ind lige fra barnsben af.

Men det med en á la carte restaurant er dog første gang.

- Vi har taget en chance, så jeg håber mange vil støtte op. De første uger har der været mange turister forbi, og Lodsgade er jo også meget en turistgade. Men vi vil også rigtig gerne have, at frederikshavnerne kigger forbi. Derfor vil vi også have åbent hele året og ikke kun i turistsæsonen, fortæller Ali Ataya.

Maestros Steakhouse holder således åbent hver dag fra 11-22, og fredag og lørdag lukker køkkenet 22, men baren holder åbent til midnat for drinks.

Stedet har fået den helt store overhaling de sidste par måneder. Privatfoto

Der er også udeservering lige ved Lodstorvet, og der er plads til omkring 70 gæster i vinterhalvåret og omkring 100 i de varmere måneder.

Der er i øvrigt 10 sider i menukortet, så der skulle gerne være noget for enhver smag, og:

- Vi mener, at alle skal have mulighed for at nyde et godt måltid uden at bryde banken. Derfor har vi sørget for, at vores priser er overkommelige, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

- Og det er helt okay bare at komme forbi og tage en kop kaffe også, runder Ali af, og afslører samtidig, at navnet er inspireret af en restaurant i USA og gerne skal lede tankerne hen på mester og bøfhus.

Maestros Steakhouse er åbnet i Lodsgade. Privatfoto

