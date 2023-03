Drømmer du om sommerhus ved Skagen? TV2 søger nye makkerpar til populært tv-program

SKAGEN:En ny sæson af TV2's populære program "Sommerdrømme" søger medvirkende.

- Er det jeres tur til at vise, hvad I kan og vinde et sommerhus? spørger tv-stationen i en pressemeddelelse.

- Vi søger alle tænkelige makkerpar: Naboer, kollegaer, fætre/kusiner, forælder/barn, venner, ægtefolk, kærester, søskende, bedsteforælder/barnebarn med videre. Uanset alder, køn, etnicitet, handicap og andet, så tøv ikke - vi opfordrer alle til at søge, så længe I har mod på en kæmpe udfordring, lyder opfordringen.

I "Sommerdrømme" dyster fire makkerpar med hænderne rigtig skruet på om at skabe hver deres drømmesommerhus.

- I løbet af sommeren skal I opbygge og indrette rummene i sommerhusene. Når sommerhusene står færdige, bliver ét par kåret som vindere og dermed et sommerhus rigere, skriver stationen.

Optagelserne finder sted på et hemmeligt sted nær Skagen i naturskønne omgivelser tæt på vandet, og foregår 5. august til og med 18. september 2023.

Har man lyst til at prøve lykken, kan man tilmelde sig online.

- Bemærk, at man skal være minimum 18 år for at deltage, og det er ikke muligt at have børn med under optagelserne, runder tilrettelæggerne af.