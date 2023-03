Ny sushi-restaurant åbnet i nordjysk kystby

FREDERIKSHAVN: Et nyt sushisted har set dagens lys. I Lodsgade har Lidan Ji nemlig slået dørene op for Ji Sushi.

Faktisk har stedet ligget der et par måneder, men i begyndelsen var det udelukkede takeaway.

Men nu er selve restauranten også åben for op til 60 spisende gæster.

- Først var det udelukkende takeaway, da vi manglede personale og en alkoholbevilling. Men nu har vi fundet det personale vi skal bruge, og bevillingen er på plads. Så nu er alt klar, og det har vi glædet os til, fortæller Lidan Ji.

Hun har også restauranter i både Brønderslev og Skagen, men hvor de to andre er buffet, har den nye i Frederikshavn et andet koncept.

- Her i Frederikshavn er det "all you can eat sushi". Gæsterne bliver siddende ved bordet og bestiller via iPad, (der står en på bordet, red.) og så laver vi det, som bestilles. Så det er helt friskt, når det kommer. Man betaler altså ét beløb, og kan så spise alt hvad man kan, forklarer Lidan.

Og supplerer med, at man også arbejder på at undgå madspild:

- Det bedste er at bestille løbende. Så er det også helt frisklavet, når det rammer bordet. Det er i øvrigt altid friske råvarer vi bruger - og den friske fisk får vi fra Hirtshals.

Lidan Ji fortæller, at de første par måneder, hvor restauranten havde åbent for takeaway, gik rigtig godt.

- Vi er blevet taget godt imod, og jeg glæder mig til at frederikshavnerne lærer os endnu bedre at kende. Vi har i øvrigt et "all you can eat"-tilbud resten af marts måned, og har åbent alle ugens dage fra klokken 12 med både frokost, aften og takeaway, runder hun af.