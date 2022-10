Ny TV2-serie optages i Frederikshavn - kom med bag kameraet

FREDERIKSHAVN:Er du til højspænding og thriller, er den kommende TV2-serie 'Oxen' med stor sandsynlighed lige noget for dig.

Serien tager udgangspunkt i hovedpersonen Niels Oxen, der er jægersoldat, men på grund af en falsk anklage om narkobesiddelse bliver han smidt ud af Jægerkorpset.

Skuespillerne i Oxen De bærende roller som jægersoldaten Niels Oxen, PET-chef Frigg Mossmann, PET-agent Margrethe Franck og forretningskvinden Kajsa Corfitzen spilles af Jacob Lohmann, Ellen Hillingsø, Josephine Park og Birgitte Hjort Sørensen. Jacob Lohmann har medvirket i en lang række spillefilm som 'De frivillige' og 'Shorta', og han har spillet med i adskillige tv-serier som 'Anna Pihl', 'Forbrydelsen', 'Dicte', 'Norskov', 'Bedrag' og senest 'Når støvet har lagt sig' og 'Overleverne'. Ellen Hillingsø har medvirket i en lang række tv-serier som 'Livvagterne', 'Broen', 'Advokaten', 'Rita' og 'Dopamin', ligesom vi kender hende fra 'Tinkas juleeventyr', 'Tinka og kongespillet' og den nye TV 2-julekalender, 'Tinka og sjælens spejl', der har premiere til december.

Josephine Park, der fik sit gennembrud i 'Doggystyle', har også spillet med i 'Efterforskningen' og senest i serien 'Skruk', og Birgitte Hjort Sørensen kender vi fra danske tv-serier som 'Ørnen', 'Borgen', 'Greyzone' og udenlandske serier som 'Vinyl' og 'Game of Thrones'. Desuden medvirker en lang række andre danske navne som Claus Riis Østergaard, Henrik Birch, Mikael Birkkjær, Thue Ersted Rasmussen og flere andre.

- Vi har fra starten været draget af fortællingen om de tre personer: jægersoldaten, PET-agenten og spionchefen, fordi de tror på fællesskabet, men også alle tre befinder sig i en livskrise.

- De er sammen mod en magtfuld modstander, og det er en kompliceret intrige, men det er også historien om nogle ensomme mennesker, der er nødt til at række ud mod hinanden for at overleve, fortæller Mai Brostrøm og Peter Throsboe i en pressemeddelelse. De er forfatterparret bag TV-serien.

Tirsdag var TV-holdet at finde i Frederikshavn på byens togstation. Her blev der optaget og skudt scener i flere timer - og Nordjyske fik lov til at komme med bag kameraet. Det kan du få en rundtur i i billedgalleriet nedenfor.

Det er planen, at TV-serien får premiere på TV2 i løbet af 2023.

Oxen optages i Frederikshavn