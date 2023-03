<p>Nyt koncept under busselskabet VikingBus vil køre fra Aalborg til København for 79 kroner. <strong>Hvad hedder det?</strong></p>

<p>Et tip fra en "forsmået investor" er endt med tiltale for korruption mod embedsmænd. <strong>Men i hvilken nordjysk kommune?</strong></p>

<p>27-årige Thea Henningsen stod i denne uge frem og talte for, at der skal være flere positive fortællinger fra kvinder om at være i "mandefag". <strong>Hvilket fag uddanner hun sig indenfor?</strong></p>