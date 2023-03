<p>En narhvaltand på to meter og 25 centimeter er blevet stjålet fra en bygning i Nordjylland. <strong>Men hvor?</strong></p>

<p>30-årige Jeanett Jensen fra Vejgaard har fået afslag på at få økonomisk støtte til at tage sine handicaphjælpere med på sin drømmerejse. Hvor ville hun hen?</p>

<p>En skole i Nordjylland oplevede mandag at få kastet to molotovcocktails mod sig. <strong>I hvilken kommune ligger skolen?</strong></p>

<p>Hvad er den mest populære skole i Aalborg Kommune, når det handler om, hvor mange forældre, der søger en skole uden for eget distrikt?</p>

<p>Tidligere teaterdirektør Peter Schrøder er i Nordjyske for at kritisere udviklingen på et nordjysk teater. Hvilket?</p>