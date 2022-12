Nyt overnatningstilbud: Her kan du sove i den gamle bank

AABYBRO:Duften af maling og nyt træværk møder én, når man åbner dørene til Bankbox Hostel Aabybro.

På to af værelserne er der lagt rent sengetøj på sengene, mens håndværkere har travlt med at blive færdige med de resterende 13 værelser.

- Byggeriet er lovet færdigt til i morgen (torsdag, red.), og det bliver det også. Men for at være på den sikre side, har jeg helt bevidst først åbnet for bookinger fredag, og torsdagen vil vi bruge på at foretage en grundig rengøring, inden de første gæster melder deres ankomst i weekenden, siger direktør for Bankbox Hostel Aabybro, Lars Holt.

Det nye overnatningssted har i alt 15 værelser med sammenlagt 70 sengepladser. Foto: Martin Damgård

Åbning af et hostel er ikke en hverdagsbegivenhed i Aabybro.

Derfor er det også en glad direktør, der denne onsdag morgen kan vise rundt på førstesalen i den gamle Spar Nord-bygning midt i Aabybro.

- Jeg er ovenud tilfreds med det færdige resultat. Det er altid lidt svært at forestille sig, hvordan det bliver, men det er blevet rigtig godt, siger han.

Håndværkere havde travlt med at blive færdige med de sidste - men vigtige - ting. Foto: Martin Damgård

Det er Tom Jakobsen A/S, der ejer bygningen, som Bankbox Hostel Aabybro ApS har lejet sig ind i.

Der er i alt 15 værelser med plads til henholdsvis fire og seks personer, og desuden er der lavet et fællesrum, hvor man kan opholde sig. I stueetagen er der i dag "CrossFit Bankbox", som slog dørene op i oktober.

Bankbox Hostel Aabybro får elektroniske dørlåse, hvor gæsterne modtager en kode til hoveddøren og til værelset. Foto: Martin Damgård

Den nye overnatningsmulighed i Aabybro skal medvirke til at styrke DGI Huset som forretning.

Med 70 sengepladser er det nemlig i højere grad muligt at tilbyde træningsophold, konkurrencer og kurser over flere dage.

Det første år er der budgetteret med en belægning på 30 procent, og de følgende år ventes en belægningsprocent på 37.

- Vi ved, at der er en stor efterspørgsel efter træningsophold både fra udenlandske og danske gæster, så overnatningsdelen er helt klart med til at understøtte DGI-Huset, siger Lars Holt.

Lars Holt ser frem til at byde de første gæster velkommen til Aabybros nye hostel. Foto: Martin Damgård

- Desuden ser vi et potentiale i håndværkere, som er på opgave i området og har brug for overnatning. Endelig er der turister og folk fra området, som har brug for et overnatningssted til familie og venner i forbindelse med, at de holder fest, siger Lars Holt.

Lars Holt skal stå i spidsen for Bankbox Hostel Aabybro frem til februar, hvor DGI-Husets direktør, Anders Tendal Christiansen, efter planen tager over.

De 15 værelser har plads til henholdsvis fire og seks personer. Foto: Martin Damgård

- Der har været ekstraordinært meget i forbindelse med opstarten, og derfor spurgte formanden for DGI-Husets bestyrelse, om jeg ville varetage opgaven i en periode. Det sagde jeg ja til, og selv om det er meget langt fra det, jeg tidligere har beskæftiget mig med, har det været spændende, siger Lars Holt, der i 2020 gik på pension efter en lang årrække som bankmand - de seneste 18 år i Spar Nord.

- Selv om jeg arbejdede i en anden afdeling, kom jeg af og til her i Aabybro, og nu er jeg tilbage, men i ganske andre rammer, må man sige.

For at markere, at Aabybro har fået et nyt overnatningssted, er der arrangeret åbent hus 10. december fra klokken 10-12, hvor interesserede kan få en rundvisning.

- Vi serverer gløgg og æbleskiver og har arrangeret en skattejagt, hvor man kan vinde tre ophold for to personer. Vi håber at se rigtig mange den dag, og jeg lover, at der er æbleskiver nok, siger Lars Holt.