Det var helt vildt - folk krøb langs væggene

Selvom det ikke har været højsommer-vejr på landets nordligste festival, er der alligevel blev langet mange kølige fadøl over disken.

Faktisk kan Susanne Uggerholm, der ellers har været frivillig bag baren i 9 år, ikke huske hun har haft så travlt.

- Torsdag og fredag aften var det helt vildt. Der var mega meget gang i teltet her på Havnescenen, og jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har solgt så meget. Folk krøb langs væggene, så der var også helt fyldt op herinde, fortæller hun.

Det var især under koncerterne med Tørfisk og Stig Rossen, at mange ville have slukket tørsten.

- Men det var bare fedt, og stemningen var helt i top. Det bliver den nok også i aften, siger Susanne med et smil, da vi fanger hende bag baren lørdag tidlig eftermiddag.

Hun er frivillig på Skagen Festival sammen med en lille håndfuld andre Uggerlyer - blandt andet hendes mand Hans, som har været frivillig i 12 år.

- Der er lidt panik lige nu, for øllet er gået i stå, siger han hurtigt, mens han tilkalder assistance.

- For det må ikke ske, siger han over skulderen.

10.000 liter

Hurtigt kommer assistancen i form af Kasper Dahl, der arbejder for Carlsberg Event og laver service på anlægget.

Kasper Dahl fik hurtigt øllet til at flyde igen. Foto: Bente Poder

Fluks flyder de gyldne dråber igen, og Hans Uggerholm kan ligesom sin kone fortælle om nogle dage med godt gang i ølhanerne.

Hvor mange der er langet over disken ved han dog ikke, men det gør til gengæld festivalens formand Jesper Hegaard.

- Den seneste opgørelse jeg har, og det er for torsdag og fredag, er 10.000 liter øl og 1.000 flasker vin, fortæller en i øvrigt glad formand.

Det er Jesper Hegaards første år på den post, så der har været meget at se til, men:

- Lige nu kan jeg bare sige, at alt spiller. Der er godt med folk i teltene og en super stemning. De eneste udfordringer har været af rent praktisk karakter, og der har ingen ballade været. Men vi tiltrækker jo også et modent publikum, siger han med et lille grin.

Formand for Skagen Festival Jesper Hegaard var lørdag en glad mand. Foto: Bente Poder

Skagen Festival er udover koncerterne på de større scener i den grad en fest i hele byen, og i galleriet her kan du se stemningsbilleder fra begge dele:

Skagen Festival 2023, lørdag