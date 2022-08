Oleksandr samlede penge ind til Ukraine-ofre - nu har han sendt ambulance til sit hjemland

HJØRRING:Oleksandr Gerasymovych og en række andre ukrainere var særdeles aktive under årets Dana Cup i Hjørring, da de samlede ind til Ukraine i et par boder på turneringens område.

Målet var at samle penge nok ind til at kunne sende en ambulance til det invaderede land - men hvordan gik det så oven på den ugelange Dana Cup?

Det kan Oleksandr omsider give en opdatering på - omsider fordi han efter Dana Cup har været travlt beskæftiget med at få talt overskuddet op. Men også omsider fordi han umiddelbart efter Dana Cup har været travlt optaget af selv at komme en tur til Ukraine.

Det tåler dog ikke en hel historie for sig.

Fokus er i stedet på Dana Cup anno 2022 - og det gik ifølge Oleksandr virkelig godt. Nærmest overvældende godt må han erkende på bagkanten af den store fodboldturnering.

Det er en ambulance - eller patienttransportbil - som denne, Oleksandr og resten af gruppen har indkøbt og sendt til Ukraine. Privatfoto

- Vi tjente penge i både vores salgsbod, der solgte ukrainske varer, samt i diverse boder, hvor vi kunne arbejde frivilligt og blive belønnet for det. Selvom vi kun var der i en uge og ikke havde haft meget forberedelse, omsatte vi alligevel for 100.000 kroner, fortæller han.

Fraregnet diverse omkostninger landede overskuddet på mellem 50.000 og 55.000 kroner. Og de penge fik hurtigt ben at gå på - eller hjul at køre på så at sige.

En ambulance - eller en såkaldt patienttransportbil - stod nemlig øverst på den seddel, som holdet af ukrainere samlede penge ind til. Og sådan en bil er ikke billig.

- Vi traf beslutningen om at købe bilen allerede inden Dana Cup og skulle jo så forsøge at finansiere købet gennem vores aktiviteter til turneringen. Det lykkedes heldigvis i sidste ende, siger Oleksandr Gerasymovych med henvisning til bilens pris på cirka 60.000 kroner.

Oleksandr ydede en stor indsats sammen med en række andre ukrainere under Dana Cup. Sammen samlede de penge ind til at sende en ambulance til Ukraine - og det lykkedes. Privatfoto

- Vi er meget tilfredse og meget taknemmelige for den støtte, vi har fået før, under og efter Dana Cup. Både af folk, der har købt ting ved os, men også selve Dana Cup-organisationen, som gav os plads til at være på pladsen under hele turneringen. Det er og var vi meget glade for, understreger han.

Patientbilen ankom til Ukraine for noget tid siden i Donetsk-regionen i den østlige del af landet. Her har den siden hjulpet til i evakueringen af blandt andet civile ukrainere.