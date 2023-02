Overtog for tre måneder siden: Nu er legendarisk kro til salg igen

NORDJYLLAND:Forhåbningerne var mange og ønskerne for fremtiden lyse, da Biersted Kro kort før jul fik ny ejer.

Men allerede her et par måneder inde i det nye år, er kroen på Borgergade igen sat til salg.

- Jeg har det rigtig træls med det. Det har jeg, lyder det kortfattet fra Trine Iversen.

Hun overtog den legendariske kro i midten af november 2022 efter Else Marie Nielsen, kaldet Mie, som i 44 år havde serveret klassisk dansk mad som herregårdsbøf og biksemad.

Kroen er kendt for at servere klassisk dansk mad. Arkivfoto: Lars Pauli

På et Facebook-opslag lørdag fortæller Trine Iversen, at både kroen og den tilhørende bed & breakfast, er sat til salg, og at det sker af "personlige årsager".

Hvad det dækker over, ønsker Trine Iversen, som her i weekenden har travlt ved gryderne på Biersted Kro, ikke at komme nærmere ind på.

- Men min familie kommer i første række. Altid, lyder det fra Trine Iversen, som samtidig blankt afviser, at salget hænger sammen med, det er svært at få personale, eller at der mangler ordrer i bogen.

På de få måneder, Trine Iversen, har ejet og drevet stedet, har hun fået installeret nyt fyr på kroen, fremgår det af salgsopslaget på Facebook.