Pas på: Svindelnummer florerer i stor stil på Facebook

SKAGEN:Det var langt fra første gang, at Cafe & Restaurant Kokkenes lavede en konkurrence på Facebook.

En konkurrence, hvor fire deltagere med ledsagere kunne vinde en aften på restauranten.

Så langt, så godt. Det har man på Kokkenes gjort adskillige gange, men i weekenden tog det en uventet drejning på det sociale medie.

- Vi har tit haft konkurrencer, og det er en god måde at markedsføre os på. Men der skete det, at nogen har været inde og kopiere vores profil. Altså lave en falsk med både vores navn og billede, og man har så kommenteret på alle vores gæsters opslag, og skrevet at det er dem, som har vundet konkurrencen. Men i virkeligheden ville de lokke folk ind på en falsk profil, fortæller Mia Sandkvist fra Restaurant Kokkenes.

Formålet har givetvis været at få deltagerne til at klikke på et link, der skal narre personlige oplysninger eller penge fra dem.

Og Restaurant Kokkenes er ikke de eneste, som har været udsat for denne type svindel. Faktisk vælter det lige nu ind med eksempler på, hvordan nogle udgiver sig for at være andre i konkurrencer på Facebook og forsøger at lokke folk ind på et link.

Handelsstandsforeningen i Aars har netop været udsat for det samme med en Valentins-konkurrence, og også Nordjyskes egen ligeher.nu har været ramt.

Facebook-snyd på ligeher.nu. Privatfoto

Kokkenes reagerede hurtigt, da de søndag tidlig morgen begyndte at modtage en del beskeder i deres indbakke.

- Vi fik advaret de deltagende indenfor få timer, men det er ubehageligt, for vi føler jo et ansvar overfor gæsterne. Den falske profil brugte jo vores navn og billede, og det var først, når man klikkede ind på den falske profil, at det blev mistænksomt. Og vi har en del voksne og lidt ældre gæster, og det er ikke sikkert de er ligeså opmærksomme på advarselstegn som vi lidt yngre, siger Mia Sandkvist.

Sker i mange konkurrencer

Når man ruller gennem kommentarsporet på de spammede konkurrencer, er der mange brugere som skriver, at det sker i rigtig mange konkurrencer på Facebook lige for tiden.

- Ja, det er noget vi ser rigtig meget lige for tiden. Og den fremgangsmåde med at lave profiler magen til gør det svært for folk at gennemskue det. Det er typisk først, når man er inde på selve den falske profil, at advarselslamperne begynder at blinke, siger politikommissær Preben Klitgaard, der er leder af Det Kriminalpræventive Sekretariat ved Nordjyllands Politi.

Der er ikke lokale tal for bedrageriets omfang, da alle it-relaterede sager samles i et nationalt center. Men her ligger omkring 40.000 anmelderser med bedrageri.

- Det her er jo en ny måde i forhold til tidligere. For ikke så længe side var der mange sager med folk, der solgte noget, og så kom varerne aldrig selvom køber havde betalt. Her var der typisk udenlandske gerningsmænd på spil, og det formoder vi også, at der er her, oplyser Preben Klitgaard.

Og de udenlandske gerningsmænd kan være svære at opspore bag deres krypterede computere.

- Men det er ulovligt, ligesom både spoofing og phisning og alle de andre ting. Det her med de konkurrencer er et udtryk for forskelige trends. Nogle gange går de meget efter ældre, andre gange efter enlige kvinder og mænd. De veksler hele tiden, så nu kører denne bølge nok et stykke tid, og så kommer der en anden bølge, forklarer Preben Klitgaard.

I forhold til den her nye måde at prøve at svindle folk på, så er det altså vigtigt at holde sig for øje, at kommer man ind på en profil, som ser meget inaktiv ud og vil have dig til at trykke på et link, så er det med at være på vagt.

- Generelt vil jeg sige, at er tilbuddet for godt til at være sandt, så er det det nok. Man er nødt til at være kritisk, og udlevér aldrig nogensinde adgangskoder og kontooplysninger, råder politikommissæren og tilføjer:

- En af de fremgangsmetoder vi også rådgiver omkring, er at blokere og anmelde. Facebook er ret gode til at tage action.

På Cafe & Restaurant Kokkenes har de talt om, hvordan de vil håndtere konkurrencer fremover.

- Det er jo noget vi har brugt en del for at markedsføre os, så vi vil holde ekstra godt øje det næste stykke tid. Og så har vi anmeldt den falske profil til Facebook.