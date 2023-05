Per blev manager på en tragisk baggrund. Nu giver han stafetten videre

NØRHALNE:Det er efterhånden blevet en stor del af byens DNA, og ejendomsmæglere bruger den i deres salgsannoncer.

Den store internationale fodboldturnering, der så dagens lys i 1984, da nu afdøde Henrik Niss fik ideen til at skabe et fodboldevent i Nørhalne.

I disse dage tælles der ned til starten Kr. Himmelfartsdag, og den store idrætshal er fyldt med remedier, som skal køres ud til de 12 byer, som er involveret i afviklingen.

Sagde sit job op

Turneringen er over årene vokset i styrke og omfang, og 2023-udgaven har deltagelse af hele 510 fodboldhold fra ind- og udland, og der spilles kampe på i alt 75 baner fordelt i de to kommuner, Jammerbugt og Aalborg.

- Det er tæt på rekordåret i 2019, hvor vi havde 544 hold, siger Per Jeppesen, der siden 2010 har stået i spidsen for turneringen,

Per Jeppesen går på efterløn og har planer om at arbejde et par dage om ugen og så ellers bruge sin tid på familien.

Han var været med fra fodboldsturneringens spæde start, hvor han som frivillig serverede morgenmad i forsamlingshuset, og det var aldrig hans overvejelser, at han skulle være cup-manager - men i kølvandet på Henrik Niss' dødsfald i 2010, skulle der findes en løsning, hvis Nørhalne Cup skulle køre videre.

Pilen endte med at pege på Per Jeppesen, der kvittede sit job som kørselsleder for i stedet at blive ansat som cup-manager.

En beslutning han aldrig har fortrudt, selv om han husker de første år som værende udfordrende - særligt fordi Henrik Niss ikke var der til at dele ud af sin store erfaring.

- Jeg vidste ikke, hvor omfattende en opgave der var tale om, og det var en udfordring i de første år, siger Per Jeppesen.

- Jeg havde en idé om, at jeg skulle varetage opgaven i et eller to år, men sådan gik det ikke, og min kone sagde til mig, at jeg havde fået det tredje barn, siger Per Jeppesen, hvis familie hjælper til som frivillige.

Fremtiden tegner lys for fodboldturneringen, der i størrelse kun overgås af Vildbjerg Cup og Dana Cup.

Binder byen sammen

I det hele tager fornemmer man tydeligt den store betydning, som fodboldturneringen har for Nørhalne, som tæller omkring 550 husstande - langt over halvdelen af disse er med som frivillige. Dertil kommer de frivillige hænder i de mange medhjælperklubber - i alt er 1800 frivillige med til at sikre afviklingen.

- Det er fedt, at så mange frivillige i de forskellige foreninger har lyst til at deltage, siger Per Jeppesen.

- Vi oplever også unge, som er flyttet fra byen for at læse i eksempelvis Aarhus eller København, kommer hjem for at hjælpe til.

Udover at fodboldturneringen er lim til byen, sikrer den indtægter til idrætsforeningen, så det er muligt at renovere eksempelvis omklædningsrum, kælder og køkken mv.

- Og så giver det os mulighed for at tilbyde "verdens bedste kontingent", siger Per Jeppesen og uddyber:

- Med ét kontingent kan alle børn og unge deltage i fem-seks sportsgrene.

Det er ikke kun Nørhalne, som får glæde af de mange fodboldgæster. 10.700 spillere, ledere, trænere og forældre skal have et sted at sove, og de skaber omsætning i butikker og spisesteder.

- Vi har en omsætning på turneringen på 10 millioner kroner - alene til bustransport på tværs af de mange baner, bruger vi en million i løbet af de tre dage, turneringen varer.

Tid til at stoppe

Per Jeppesens såkaldte tredje barn er blevet godt og vel voksen, og efter 14 år som manager har han besluttet at stoppe i jobbet til september. Det skulle have passet med turneringens 40-års jubilæum, men to år med covid-19 har gjort det til 38-års turneringer.

- Jeg bliver 66 år, og det er en beslutning, jeg traf allerede for fem år siden, siger han, der dog lover, at han næste år vil være at finde som frivillig.

Med mulighed for lidt tid på efterløn overvejer Per Jeppesen at vende tilbage til transportbranchen, måske som chauffør en dag eller to og ugen og ellers passe børnebørn og familie.

Han glæder sig over alle de oplevelser, som han kan tage med sig fra jobbet som Nørhalnes fodboldkonge - særligt glad er han for de venskaber, som er blevet opbygget på tværs af landegrænser.

Selv om Martin Frandsen er tilflytter fra Vejle-området, banker hans hjerte inderligt for Nørhalne og foreningslivet i byen.

Udskifteren er fundet i skikkelse af Martin Frandsen, der har været med på banen siden 1. september sidste år.

- Vi har fået en god mand til at tage over, og jeg er fuldstændig overbevist om, at Martin Frandsen er den rette mand til at køre Nørhalne Cup videre.

Den nye cup-manager er uddannet journalist, bosat i Nørhalne, og han har været frivillig ved Nørhalne Cup siden 1999.

- Det er en stor og meget spændende udfordring, og jeg ved, at jeg kan trække på Per og hans enorme erfaring. Desuden føler jeg mig i gode og trygge hænder blandt de mange og engagerede frivillige, som har et stort kendskab til opgaverne og sørger for Nørhalne Cups succes, siger Martin Frandsen.