Peder er den sindige nordjyde i nyt tv-program: - Jeg er glad for, det ikke blev sendt for 10 år siden

THISTED:Go'Morgen Danmark, TV Midtvest, Nordjyske - ja, sågar Tiktok.

Peder Kongsgaard fra Thisted, der også tidligere har optrådt i Hammerslag på DR, bliver lige nu eksponeret på den helt store klinge i forbindelse med det nye TV 2-program "Til Salg i 100 år", hvoraf de første to afsnit har haft premiere på TV 2 Play.

- Jeg gør virkelig alt, hvad jeg kan lige nu, for at holde begge ben solidt plantet på jorden. Men jeg tror, det hjælper, at jeg kommer fra Thy, siger han.

I programmet står han overfor den karismatiske og flamboyante ejendomsmægler Bahadir fra Odense, og samspillet (og ikke mindst kontrasten) mellem de to er en stor del af programmets koncept.

- Jeg er også smart i en fart i det her program, men jeg blegner jo totalt ved siden af en type som Bahadir. Han har ingen bekymringer, hvor jeg hele tiden er nervøs. For eksempel er der et klip af Bahadir, hvor han står og ryger en smøg, og jeg tænkte med det samme: "Det kan man da ikke gøre på tv, det er politisk ukorrekt!". Men sådan er han, og der er også noget charmerende over hans facon. Det er så gennemført.

Når Peder Kongsgaard skal slappe af, foregår det gerne foran tv'et - og han er efter eget udsagn den gammeldags type, der stadig sætter pris på flow-tv. Foto: Bo Lehm

Selvom Peder Kongsgaard er castet som "den sindige nordjyde" på skærmen, så har han - af en thybo at være - mere fart på end de fleste.

- Det afhænger nok af, hvem man er, i forhold til hvor man kommer fra. Hvis du tager mig og sætter mig ned midt i Thy, så er jeg da fremme i skoene efter vores standarder. Min omgangskreds vil nok heller ikke betegne mig som tilbagetrukken, siger Peder Kongsgaard.

I programmet skal de to hovedpersoner dyste i at være den, der kan sælge flest boliger. De trækker lod blandt 10 boliger, der tilsammen har en liggetid på over 100 år, og undervejs bliver der selvfølgelig holdt regnskab med, hvem der har solgt mest, så det til sidst kan afsløres, hvem der løber med titlen som "Danmarks bedste ejendomsmægler".

- Men jeg er i virkeligheden ikke ejendomsmægler. Det må jeg ikke kalde mig, for jeg har aldrig taget uddannelsen, siger Peder Kongsgaard og tilføjer, at han solgte biler, inden han begyndte at sælge huse.

Det var ikke den karrierevej, Peder Kongsgaard nødvendigvis havde udtænkt for sig selv. Men han har været dygtig til at slå til, når muligheden bød sig.

Som ungt menneske havde han en anden idé om, hvordan livet skulle forme sig:

- Jeg har altid været bange for, om jeg kunne leve op til de forventninger, min omverden havde til mig. Jeg tænkte, at jeg skulle ud og læse på universitetet, så jeg endte med at tage en HF, selvom jeg i virkeligheden slet ikke brød mig om at gå i skole, siger han.

Universitetet blev efterfølgende lagt på hylden, da Peder Kongsgaard fik job på lageret i Kvickly. Her mødte han nemlig en sød pige, han havde flirtet en del med i gymnasiet.

I dag er de stadig sammen og har to børn.

- Egentlig er jeg et rimelig privat menneske. Jeg har ikke noget problem med at dele ud af mig selv til kunderne, og jeg kan da også lave et par jokes på fruens bekostning, når jeg er ude på en fremvisning, men jeg værner om min familie og mit privatliv. Især i forhold til den eksponering, jeg får i øjeblikket, siger han.

Men hvorfor så sige ja til at lave tv, tænker du sikkert.

- Jeg kan godt lide at udfordre mig selv. Det var nok også derfor, jeg i første omgang sagde ja til at være med i Hammerslag, fordi jeg i mit arbejdsliv havde nået et plateau. At lave fjernsyn var derimod noget, hvor Peder igen blev "den lille", fortæller han og tilføjer, at han havde nerverne udenpå tøjet, inden hans første tv-optræden løb over skærmen.

Nervøsiteten har han stadig i dag, selvom den er mindre.

- Jeg har været meget nervøs for, hvordan programmet blev modtaget. Man skal acceptere, at dem, der kan lide én, formentlig bliver ved med det, mens dem, der i forvejen ikke kunne lide én, sikkert bliver bekræftet i det. Det kunne Peder ikke affinde sig med for 10 år siden. Der arbejdede jeg virkelig hårdt for, at alle skulle kunne lide mig, siger han og fortsætter:

- Derfor er jeg glad for, at det her program ikke blev lavet for 10 år siden, for så havde jeg jagtet det smarte. I dag hviler jeg så meget i mig selv, at jeg har det fint med at være ham, der trækker lidt i håndbremsen indimellem.

Helt nede på jorden er Peder Kongsgaard også, når han snører fodboldstøvlerne i Hundborg, hvor han har spillet gennem de seneste 22 år med en flok, der er blevet hans tætteste venner. Med et arbejdsliv, hvor der er mange jern i ilden, er der brug for at koble af:

- Jeg er så meget "på", når jeg er på arbejde, at jeg bare trænger til at slappe af, når jeg holder fri. Jeg er rigtig meget hjemmemenneske, og jeg ser virkelig meget tv. Og så nyder jeg at være sammen med familie og gode venner, hvor jeg bare kan være Peder uden filter, siger han og fortsætter:

- De fleste af mine kammerater er håndværkere, og de siger det, som det er. Sådan er jargonen, og jeg ved, at de også kommer til at drille mig med, at jeg er med i det her program, men jeg elsker det. Til gengæld kan jeg ikke fordrage rygklappere. Men det er nok bare thyboen i mig.