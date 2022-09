Kærligheden blomstrede i singlegruppen - men det var slet ikke meningen

FREDERIKSHAVN:Det skulle bare være hygge og socialt samvær i fællesskab med andre singler i gruppen S.I.F.O. (Singler i Frederikshavn og Omegn, red.) i Frederikshavn.

Men for 46-årige Pia Søegaard Rasmussen udmøntede bekendtskabet med singlegruppen sig i en anden - og mere romantisk - retning.

Her fandt hun nemlig 51-årige Johnny - og så var de begge pludselig ikke singler længere. Men for at komme dertil i Pia og Johnnys kærlighedshistorie, bliver vi nødt til at skrue tiden lidt tilbage.

Til et arrangement i efteråret sidste år til mortensaften. Her havde S.I.F.O.-gruppen aftalt at mødes over noget god mad og hyggeligt samvær. Sådan som S.I.F.O.-gruppen var tiltænkt ved sin oprettelse.

Hvad er S.I.F.O.? S.I.F.O er en gruppe for singler i Frederikshavn og omegn. Stort set alt er tilladt, men intentionen er, at man skal være sociale. Singlegruppen er primært ikke tænkt som et datingforum. Gruppen laver arrangementer for singlerne - nogle mod betaling, andre uden. Og alle uanset alder er velkommen. Facebook-gruppen har i skrivende stund over 400 medlemmer. VIS MERE

- Jeg var selv ansvarlig for arrangementet og skulle selvfølgelig sørge for, at alle deltagerne havde det godt. Så lige der lagde jeg ikke så meget mærke til Johnny, husker Pia Søegaard Rasmussen tilbage.

Det var Johnnys første arrangement i singlegruppen - men bestemt ikke det sidste. Og heldigvis for det for dem begge - for til et efterfølgende event til en vinsmagning i november faldt de to i snak.

Skal vi følges?

Vinsmagningen skulle Pia ikke arrangere eller være ansvarlig for, og hun havde derfor masser af tid til at socialisere med gruppens medlemmer.

Og med Johnny spillede det bare fra første sekund.

- Det klikkede fra allerførste ord i vores samtale. Vi snakkede hele aftenen og kunne have snakket hele natten lang også, forklarer Pia.

Johnny og Pia er begge fraskilte. Pia har børn fra et tidligere forhold - det har Johnny ikke. Foto: Torben Hansen

Da vinsmagningen nåede sin ende, havde de to fundet ud af, at de boede i lejligheder i to parallelle blokke i Frederikshavn.

- Så derfor kunne vi jo lige så godt følges hjem, siger Pia.

Men der skete ikke mere den aften, forsikrer hun.

- Vi gik hver til sit, understreger hun.

Ikke velset at komme som par

Interessen mellem Pia og Johnny var dog gensidig - det kunne de ikke modsige sig.

Også så gensidig at de opsøgte hinanden til efterfølgende arrangementer - og så blomstrede kærligheden for alvor.

- Det var dog ikke velset at komme som par i singlegruppen, og så måtte vi jo finde på et alternativ for at holde det sociale i live, siger Pia.

Det blev til Facebook-gruppen N.I.F.O. (Netværk i Frederikshavn og Omegn, red.), som er en søstergruppe til S.I.F.O. Her er både par, singler og andet godtfolk velkomne.

Mens Johnny arbejder i Bygma i Frederikshavn, er Pia på nuværende tidspunkt jobsøgende. Hun har tidligere været ansat i hjemmeplejen. Foto: Torben Hansen

Og hjemme i privaten skete der også fremskridt i Pia og Johnnys forhold. Således flyttede de sammen i april i år i et rækkehus.

- Det var fantastisk. Vi har ikke kunnet undvære hinanden siden dengang. Johnny er omsorgsfuld på så mange måder, og det kunne jeg bare ikke stå for, siger Pia.

I dag har de fundet fælles interesser i madlavning og billard - sidstnævnte havde Pia aldrig stiftet bekendtskab med, før hun mødte Johnny.