Populær festival vender tilbage med en varm nyhed

SKAGEN: Skagen har i en årrække været kendt for sin Vinterbaderfestival, som i år fejrede 10-års jubilæum.

Men arrangørerne kørte lidt træt i det store arrangement og ville gerne give stafetten videre.

Og Skagen svigter ikke vinterbaderne, for traditionen videreføres nu i en tilpasset form og med forankring i Toppen af Danmark, byens hoteller og Kappelborg.

Sidste weekend i januar kan du således atter nyde en dukkert i det dejligt kolde vand ud for Skagen og ikke mindst samværet med mange andre vinterbadere, når Skagen Vinterbadedage finder sted.

Årets store nyhed bliver saunaer opstillet ved stranden midt i Skagens storslåede natur.

- Det bliver et mere åbent arrangement med færre faste programpunkter. I stedet kan vinterbaderne bade fra solopgang til solnedgang, og nyde fællesskabet i saunaerne. Dog er der videreført programpunkter fra de tidligere år.

- Det gælder blandt andet guidet byvandring afsluttende med den højt skattede skipperlabskovs fra Foldens Hotel og glühwein i Skagens Museums have lørdag, samt skrub-af-suppe på stranden søndag klokken 11 til 12 serveret af Skagen Fiskerestaurant, fortæller Lars Ilum, leder af Kappelborg.

Frivillige under fanerne

En række af Skagens hoteller tilbyder pakkearrangementer med ophold inklusive det armbånd, der giver adgang til saunaer og øvrige events for vinterbadere.

Til Skagen Vinterbadedage kan vinterbaderne bade fra solopgang til solnedgang, og nyde fællesskabet i saunaerne, der opstilles på stranden. Arkivfoto: Martin Damgård

Armbåndet kan også købes uden indkvartering på Kappelborgs hjemmeside, og vil man se det komplette program for dagene 27.-29. januar så er det på Toppen af Danmarks hjemmeside. Begge hjemmesider åbner for salg tirsdag klokken 11.

Vinterbadedage-armbåndet giver ud over de varme saunaer adgang til en guidet byvandring, skipperlabskovs og glühwein i museets have, suppe på stranden samt rabat i udvalgte butikker i Skagen.

Endelig får vinterbaderne rabat på entreen til fredagens koncert med Grarup All Stars på Kappelborg inklusive en øl eller et glas vin. Det oplyser arrangørerne.

- Alle, der booker overnatning på de deltagende hoteller i forbindelse med Vinterbadedage, får armbåndet med i prisen, og jeg ved at mange af hotellerne er klar med lidt ekstra forkælelse, såsom varm kakao og boller. Der kommer sikkert også flere surprice-ting med i armbåndet, siger Gitte Nordmann fra Foldens Hotel, som er med til at arrangere Vinterbadedage.

Hun glæder sig over, at mange af de hidtidige frivillige har meldt sig under fanerne i det nye regi.

Der er således lagt op til at videreføre vinterbade-traditionen i Skagen som et mere åbent arrangement, men med potentiale til at blive en endnu større begivenhed end hidtil.

- Nogle dage, hvor vinterbadere fra hele landet sætter hinanden stævne for at nyde de kolde bølger og de varme saunaer, få årets skud af endorfiner og positiv energi samt opleve storslået natur og vintervelvære, runder arrangørerne af.