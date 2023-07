Populær restaurant i havneby barsler med nyt koncept - og sænker priserne

For snart fem år siden åbnede parret Rikke Jensen og Michael Andersen Restaurant Gratværk i Havnegade i Frederikshavn med visionen om at skabe et spisested med gastronomi af høj klasse.

Spisestedet skulle samtidig være helt nede på jorden og frem for alt bæredygtigt.

Det lykkedes, og Nordjyske har tidligere sendt rosende ord i retning af restauranten med det velklingende, vendsysselske navn.

Nu melder parret om familieforøgelse, og blandt andet derfor kommer der til at ske store ændringer på Gratværk i form af nyt koncept, oplyser de på Facebook.

"Indtil nu har Gratværk været vores baby, men nu kommer der altså en ægte en af slagsen, og Rikke kan allerede på nuværende tidspunkt ikke arbejde som før, og kommer heller ikke til det fremadrettet", lyder det.

Den lille ny forventes i øvrigt at komme til verden omkring 22. december.

"Vi har derudover, ligesom andre i branchen, svært ved at få arbejdskraft, og også derfor laver vi om i konceptet. Priserne bliver skruet ned, og serveringen får en anden karakter end før. Vi kan ikke blive ved at tage de priser for vores produkter, hvis ikke vi har folk til at præsentere det på den måde I har været vant til", skriver parret.

Rikke Jensen tryller i køkkenet. Arkiv/privatfoto

Som mange andre i restaurationsbranchen har de været igennem et par hårde år.

"Det har gjort, at vi er ramt økonomisk, og havde det ikke været fordi, at vi brænder sådan for det vi laver, så havde vi nok valgt et arbejde, hvor vi rent faktisk tjener penge. Vi er bestemt ikke ovre krisen endnu, og vi kan mærke, at vi ikke er de eneste, som mangler penge imellem hænderne, hvorfor oplevelser som middage ved os, nok bliver neddroslet for nogle af jer", står der i opslaget.

Det nye koncept

Parret skriver også, at "De der kommer er stadig væltet bagover i stolen, og er mere end tilfredse med det vi tilbyder, men vi skal have en fyldt restaurant hver dag for at vores koncept fungerer, og det er vores restaurant langt fra, som tingene ser ud, desværre".

Michael Andersen er den anden halvdel af parret bag Gratværk. Arkiv/privatfoto

"Vi går ud fra, at I stadig er vilde med os, og at I ville blive kede af det, hvis vi lukker og slukker, så nu prøver vi denne omlægning af konceptet, for at tilpasse os tiderne, og vi håber så inderligt, at I vil støtte op om os, så Gratværk også er her i fremtiden."

Det nye koncept starter onsdag 2. august, og bliver stadig med den mad, som gæsterne er vant til, men serveringen bliver anderledes, og priserne tilpasset krisetiderne.

Fra den dag bliver det således sådan, at alle gæster ankommer på én gang. Fredag og lørdag tages der gæster ind i to hold. Kommer man klokken 17.00 har man sit bord indtil klokken 19.00.

Det vil blive tilbudt en tre-retters menu med snacks og drikkevarebuffet ad libitum, og menuen skifter hver uge.

Rikke Jensen og Michael Andersen mødte i øvrigt hinanden på arbejdspladsen, som på det tidspunkt var DFDS-færgen mellem København og Oslo, hvor de begge var tjenere. Siden gik de i land på Bornholm, hvor Rikke uddannede sig til kok. Indtil de altså havnede i Frederikshavn.