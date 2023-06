Prisvindende instruktør klar til at filmatisere Grits bog

KLIM:Hun er uddannet jordemoder, socialrådgiver, pædagog, kandidat i socialt arbejde, har en ph.d. i sociologi og har udgivet flere lærebøger, novellesamlinger og romaner.

Nu kan 68-årige Grit Niklasson også skrive manuskriptforfatter in spe på sit CV.

Den Vestdanske Filmpulje har nemlig besluttet at støtte produktionsselskabet Frontier Film med 130.000 kroner til det videre arbejde med en filmatisering af hendes roman "Sjælenat", der udkom i 2020.

- Det er et meget væsentligt skridt på vejen til en filmatisering af bogen og stor anerkendelse fra Den Vestdanske Filmpulje, siger Grit Niklasson, der - sammen med produktionsselskab og instruktør - nu kan arbejde videre med at skrive manuskript til filmen.

Grit Niklasson har flere uddannelser bag sig, og det er blandt gennem sit virke som jordemoder og socialrådgiver, at hun har hentet inspiration til sine bøger.

En gribende bog om seks kvinders liv

Grit Niklasson er medlem af Dansk Forfatterforening, som samarbejder med Den Vestdanske Filmpulje. I den forbindelse fik hun mulighed for at pitche sin idé til en film med udgangspunkt i romanen "Sjælenat", der handler om liv, død, kærlighed og sorg.

I bogen møder vi gymnasielæreren Herluf Christiansen, som dør efter et galoperende kræftforløb.

Hans sjæl skal finde vej til et ny liv og har seks muligheder at vælge imellem på en fødegang - i bogen får vi et gribende indblik i de seks skæbner.

Bogen fortæller om livsvilkårene hos de seks børn og deres familier, som sjælen har mulighed for at blive en del af.

Det er meget realistiske fortællinger, man ikke kan undgå at blive fascineret af. Vi følger blandt andre 19-årige Camilla, der bliver mor til Peter, men flygter fra sin dominerende og psykisk voldelige mand, der som modsvar bortfører Peter.

Det er historier, som foregår i byer, nordjyderne kender. I filmen er det geografiske centrum Hjørring Kommune og fødegangen på sygehuset i Hjørring.

Sjælenat udkom i 2020 og er meget gribende roman om familiers livsvilkår, sorg og glæde.

Hjemløs sjæl

Grit Niklasson slår fast, at det ikke er en bog om reinkarnation - sjælen er blot anvendt som ramme for fortællingen. Bogen sætter derimod fokus på forældreskabets mange valg, muligheder, krav, glæder og sorger.

- Jeg ønsker at formidle det nødvendige i, at kommende forældre sætter spørgsmålstegn ved alle de muligheder, de får, og ikke automatisk siger "ja tak" til alt, men tager stilling og vælger det, der er det rette for dem.

- Og det viser sig så, at det slet ikke handler om at være perfekt og ’normal’ – hvad så end det er – men om kærlighed, accept, livssyn og åbenhed. Allermest om kærlighed.

I den spæde vorden

Produktionsselskabet Frontier Film fandt Grit Niklassons pitch interessant og inviterede hende til et samarbejde.

Efterfølgende er Jørn Faurschou, der blandt andet har instrueret serien "Rejseholdet", "Ørnen" og "Taxa", blevet knyttet til projektet.

Grit Niklasson har haft en række møder om projektet med Frontier Film, og desuden flere online-møder med Jørn Faurschou.

Forleden mødtes hun i Aarhus med instruktøren, og det møde gik over al forventning.

Selv om der er nu er fundet en instruktør og givet støtte fra filmpuljen, er der endnu lang vej, før en eventuel film kan præsenteres.

- Der venter et stort arbejde med at skrive manuskript, så der kan nemt gå et par år, før filmen er færdig. siger Grit Niklasson.

Grit Niklasson bor naturskønt på et landsted ved Klim. Her har hun indrettet en skrivehule. Desuden ynder hun at tage på skriveophold på blandt andet Ørslev Kloster og Hald Hovedgård.

Lige nu fylder arbejdet med filmmanuskriptet det meste af Grit Niklassons tid, og hun er desuden aktuel med foredrag, ligesom ideer til nye bøger bobler bag de viltre krøller.

- Jeg elsker at skrive, men det er også hårdt. Man skal ikke skrive for at blive rig, man skal skrive, fordi man ikke kan lade være, og så kan jeg få lov til at slå nogen ihjel, hvis jeg har lyst til det, griner Grit Niklasson.