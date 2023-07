Problemerne fortsætter: KLM aflyser flere fly fra Aalborg

AALBORG:KLM har stadig problemer med at skaffe kapacitet til deres ruter, og det betyder, at de aflysninger, der begyndte at ramme flere afgange og ankomster i starten af juli, er fortsat ind i uge 28.

I indeværende uge er der igen aflyst otte ankomster og otte afgange mellem Aalborg og Amsterdam, bekræfter direktør for Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen.

Aflysningerne skyldes stadig, at selskabet German Airways ikke kan flyve de ture, som KLM har lejet dem til.

- Vi er i løbende dialog med KLM, og de gør alt hvad de kan. Men vi er jo kun en af mange lufthavne, der er berørt. Så det er ikke kun en Aalborg-ting.

Ifølge lufthavnsdirektøren kender de kun KLMs aflysninger for en uge ad gangen. Derfor er det stadig uklart, hvorvidt og hvor længe KLMs aflysninger fortsætter denne sommer.

Berørte passagerer får direkte besked om aflysning fra KLM. Nordjyske har dog tidligere skrevet om en familie, der først fik besked om, at deres fly var aflyst, under en time før afgang.