Revet væk: Kultisk puch-tur udsolgt på fire minutter

MORS:Fire minutter tog det, inden årets puch-tur på Mors var uigenkaldeligt udsolgt.

Salget, som i år slog alle rekorder, blev skudt i gang søndag 11. juni kl. 10. Allerede kort tid efter fik Puch Klub Mors' gruppe på Facebook de første opslag med håbefulde forsøg på at få fat i en billet, som andetsteds kunne være kommet i overskud.

Sikkert er det, at der bliver 450 ellevilde Puch Maxi-entusiaster, som kan begynde at se frem til den traditionsrige tur lørdag i uge 30, hvor de kører i samlet flok gennem sommerlandskabet på Mors.

- Vi har sat lidt færre billetter til salg i år, fordi vi har givet klubbens egne medlemmer mulighed for at sikre sig en billet på forhånd. Sidste år havde vi lidt problemer med, at der blev udsolgt, og derfor kunne mange af vores egne medlemmer ikke nå at komme med. Derfor har vi forfordelt dem lidt i år, siger Svend Pedersen, præsident for Puch Klub Mors.

Han er selvsagt glad for, at der igen i år er stor interesse for at komme med på turen.

- Det er fedt. Det kunne da være sjovt at se, hvor mange, det kunne lade sig gøre at samle, hvis vi havde uendelig kapacitet til det. Det er dejligt, at det er populært, og det gør det da også lidt sjovere at være arrangør. Det er selvfølgelig ærgerligt, at der er nogle, der ikke kan komme med, men sådan er det, når det er først til mølle, siger Svend Pedersen.

Undervejs er der indlagt flere stop, hvor deltagerne kan indtage forfriskninger, og om aftenen er der spisning og socialt samvær. Spillemand Martin Kanstrup fra Thy er hyret ind til at varetage den musikalske underholdning først på aftenen, og DJ Harske Hubbi tager efterfølgende festlighederne endnu et nøk op.