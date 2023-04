Rie finder filmstjerner og Oscar-vindere - i sin barndomsby har hun fundet roen

LØKKEN:Hun var den første af sin slags i Danmark. Hun er med til at bestemme, hvilke film der modtager den mest eftertragtede pris - Oscaren.

Hun er kvinden, der har rollebesat mange af 90'ernes Dogmefilm - blandt andet Thomas Vinterbergs "Festen" og Lars von Triers "Idioterne".

Og så er hun Løkkenpige helt ind i hjertet.

Flashback:

- Jeg voksede op i både Randers og Løkken. Min mors familie var Købmand Eriksen lige overfor Løkken Skole, som mange nok kan huske. Alle ferier og weekender blev brugt i Løkken, så jeg vil kalde mig et fuldblods feriebarn, fortæller Rie Hedegaard.

Som da hun var en 13-14 år begyndte at arbejde hver sommer i Løkken på Hotel Klitbakken.

- Det gjorde jeg frem til jeg var 18. I begyndelsen af 1980'erne tog jeg til København, og startede alene op som Caster. Dengang fandtes Casting slet ikke som faglig disciplin i Danmark, siger hun.

Gine Eriksen (Købmandsgården) og Rie Hedegaard tilbage i Ries barndom. Privatfoto

Flashforward:

- For et par år siden var jeg i Blokhus, og fik den tanke lige at slå vejen omkring Løkken. Jeg ringede til ejeren af Klitbakken, Kim Bach, for at høre om den stadig fandtes - og det "kunne jeg fandme tro, at den gjorde" lød det. Vi endte med at tale i telefon hele vejen hjem til København, fortæller Rie Hedegaard.

Det var lige i begyndelsen af coronapandemien, og det endte med, at hun købte et hus i Løkken efter den telefonsamtale.

- Så sluttede cirklen ligesom. Jeg havde været væk i små 40 år, og jeg tænkte først, om det var helt skævt, det jeg havde gang i. Men efter 10 minutter heroppe havde jeg fået et deja-vu, og var løbet ind i gamle barndomsvenner og andre folk jeg kender.

Forfølge en drøm

Rie fortæller, at hun gerne ville bruge havet til noget, og Løkken Surfklub var forholdsvis nystartet.

- På et tidspunkt mødte jeg en 15-årige surferkvinde, Freja. Hun ville gerne have hjælp til en skoleopgave, og ville skrive om at tage springet med at flytte til København og som ung kvinde at forfølge sin drøm.

- Selvfølgelig ville jeg hjælpe, for jeg synes det er vigtigt at give tilbage til en ny generation, og ikke mindst opmuntre til at forfølge en drøm uanset ståsted og netværk, siger Rie Hedegaard.

Freja og Rie indgik en slags byttehandel, hvor Freja lærte Rie at surfe. Privatfoto

Rie svarede lidt kækt, at så måtte Freja lære hende at surfe.

Det viste sig, at Freja er på juniorsurf-landsholdet.

- Det forpligtede, og sådan kom jeg hvirvlende ind i et fantastisk fællesskab. "Girls Surf", hvor en flok piger og kvinder i alle aldre dyrker fællesskabet på havet og har sociale arrangementer. Det prioriterer jeg virkelig højt.

Så Rie lærte at surfe, og Freja fik historien om, hvordan en 18-årig Løkkenpige i begyndelse af 1980'erne rejste først til København, siden til Los Angeles og endte med at blive landets første Caster.

Den historie får vi også.

Fra A til R

- Jeg startede hos Nordisk Film som statistkoordinator, for der fandtes ikke Castere i Danmark dengang. Og jeg opdagede hvor tilfældigt det var med rollebesætningen. Skulle man for eksempel bruge en kraftig mand, ringede man til X. Tog han ikke telefonen, var det bare videre til næste på listen.

Så jeg gik ind til chefen og sagde, at jeg gerne ville caste. Han svarede, at jeg var 10 år for tidligt på den. Jeg måtte til USA, fortæller Rie.

Som 20-årig fik hun chancen.

- Jeg var så heldig at modtage et legat fra Dansk Skuespiller Forbund, og så tog jeg til Los Angeles for at møde en Casting Director.

- Dengang var der hverken internet eller mobiler, men der udkom et blad hver uge, hvori der blev ansøgt om skuespillere til diverse produktioner. I det blad var der også Casting Directors.

- Jeg startede med at ringe fra toppen af listen ved A, og nåede ned til R, inden en herre sagde, at jeg gerne måtte komme ud til ham i West Hollywood, husker Rie Hedegaard.

Herren hed David Rubin, og det navn vender vi tilbage til.

Rie Hedegaard har arbejdet for de fleste kendte danske instruktører. Pr-foto: Anna Petterson Kristensen

Rie var i USA et par måneder og lærte en masse. Så skulle hun hjem, for "prisen" for legatet var at skrive nogle artikler til et blad for skuespillere.

- Så etablerede jeg mig i København, og i slut-firserne fik jeg organiseret os castere i Filmarbejderforbundet. Herefter lavede jeg en masse for Nordisk Film som freelancer, og så kom hele Dogme-bølgen i starten af 90'erne med for eksempel Festen og Idioterne, som jeg rollebesatte, siger Rie Hedegaard.

Som også har castet til mange af de store søndags-serier på DR, heriblandt Herrens Veje og Bedrag, ligesom hun har lavet rigtig meget for Lars von Trier, og mange flere af de andre kendte danske instruktører.

I 2019 blev hun optaget i The Academy of Motion Picture, Arts and science - Oscar Akademiet.

- Det er jo den vildeste anerkendelse for mit arbejde, og jeg blev glad og stolt, fortæller Rie.

Hun tog til London og fik sit Oscar-emblem til en ceremoni propfyldt med verdensstjerner.

- Derovre mødte jeg samme David Rubin (herren der var med til at oplære Rie i USA, og nu var blevet præsident for Oscar Akademiet, red.) hvilket føltes som en kæmpe kulmination på mere end 35 års hårdt arbejde. Ringen var sluttet, fortæller Rie.

Som sammen med de andre i panelet får tilsendt alle film, der er indstillet en Oscar og er med til at stemme. Som den eneste caster i Danmark.

Inspireret af roen og naturen

Lige nu er hun i gang med at caste det næste søndags-drama på DR med arbejdstitlen "Generationer".

- Jeg har faktisk lige testfilmet en hovedkarakter, som bor heroppe. Nu om dage pendler jeg mellem København og Løkken, fordi jeg arbejder delvis her, der og andre steder ude i verden, siger Rie.

Skulle hun fundere lidt over forskellen på hovedstaden og kystbyen, så:

- Jeg har genopdaget den mentalitet, jeg kendte fra mine barne- og ungdomsår. En rolighed og positiv uskyldighed. Kontrasten mellem livet her og København er stor. Heroppe føler jeg mig inspireret af roen og naturen, og kan fordybe mig i idéer, runder Rie Hedegaard af.

Om Rie Hedegaard Rie Hedegaard er en first mover inden for sit felt, og har arbejdet professionelt med casting siden 1984.

Hun var tæt involveret i hele Dogmebølgen i midt 90'erne, og rollebesatte Thomas Vinterbergs "Festen", Lars von Triers "Idioterne" blandt flere andre.

I sin karriere har hun arbejdet tæt sammen med instruktører som Lars von Trier, O.C. Madsen, Per Fly, Thomas Vinterberg, Christoffer Boe og Anders Thomas Jensen.

I forbindelse med Berlinalen blev hun i 2005 opfordret af Det Danske Filminstitut til at være medstifter af ICDN - International Casting Directors Network - som i dag indbefatter 50 lande.

I juli 2019 modtog hun den anerkendelse at blive optaget i The Academy of Motion Picture, Arts and science - Oscar Akademiet.

Boardmember af Det Danske Filmakademi. VIS MERE