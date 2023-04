Sådan får din hund nye venner: Her er Marias fem bedste råd

TÅRS:Der bliver trukket kraftigt i snorene - måske gør den ene hund, og den anden knurrer.

I hundeskoven bliver en glad og legesyg hvalp overmandet og trynet af en flok ældre løse hunde, som er vant til at mødes.

Mødet mellem hunde og deres ejere kan ofte være en lidt stressende oplevelse - både for hundenes ejere, men ikke mindst for hundene, uanset om de er i snor eller løse.

I 15 år har Maria Wittrup Nielsen fra Tårs ved Hjørring haft kontakt med hundredevis af hunde i sit lille firma Happy-hund, der tilbyder forskellige former for hundetræning og adfærdsbehandling.

Hundenes socialisering er et emne, der fylder meget hos mange hundeejere, og derfor også et emne som Maria Wittrup Nielsen har specialiseret sig i og netop skrevet en bog om.

Her er nogle af hendes vigtigste råd:

1 Alle møder mellem hunde skal være positive oplevelser

Maria Wittrup Nielsen driver Happy-Hund og har skrevet en bog om, hvor vigtigt det er, at hunde socialiseres med andre hunde. Foto: Bente Poder

Det positive møde er vigtigt. Maria er modstander af den opfattelse, at hundene bare skal have lov til at mødes og eventuelt løbe løs, og så skal de ellers nok selv klare eventuelle konflikter.

Derfor skal man nøje vurdere, om ens hund vil have en god oplevelse sammen med eksempelvis flere løse hunde i hundeskoven.

Én dårlig oplevelse kan sætte sig og skabe utryghed hos hunden.

Måske skulle man starte med at sætte sig udenfor hundeskoven og lade hunden observere, hvad der foregår, lyder rådet fra Maria.

2 Mødet med andre hunde skal være på hundens præmisser

Hvis hunden er utryg ved andre hunde, kan man prøve at gå en tur med en anden hund, hvor den utrygge hund går bagerst og måske stille og roligt tager kontakt Foto: Bente Poder

Man skal respektere, at hunden er utryg og for eksempel søger dækning hos dig og ikke umiddelbart ønsker kontakten med den eller de andre hunde, I møder.

Den skal have sikker havn hos dig, og det belønnes med godbidder. Afstanden til den anden hund holdes.

For at træne den utrygge hund til at få en bedre kontakt med andre hunde, kan man gå en tur med en anden hund, som er er lidt ligeglad med kontakten. Den utrygge hund går bagerst og kan så i sit eget tempo måske skabe lidt kontakt.

3 Hunde er forskellige, og det skal man respektere

Positiv belønning er vejen frem i al hundetræning Foto: Bente Poder

Det er ikke alle hunde, der har gavn af at tumle og lege i en stor flok.

Tamhunde er egentlig ikke et flokdyr, skriver Maria i bogen.

Det er måske mest hundeejeren, der har det godt med, at hunden tumler rundt i en flok og får brændt en masse energi af.

Hunden foretrækker måske en anden form for aktivitet. Det kan være bare at gå en tur sammen med en anden hund.

4 Socialiseringer er alle møder med andre hunde - også når de er i snor

Hunden skal gerne lære at tage det stille og roligt, når man møder andre hunde på gåturen privatfoto

Så er vi tilbage ved en klassiker, nemlig situationen, hvor hunden trækker i snoren og er over-ivrig efter at komme over og hilse på en anden hund.

Selvom man som hundeejer føler, at man holder igen, vil hunden i mange tilfælde lykkes med at komme tættere på den anden hund.

Derfor vil den også blive ved med at trække, når man møder en anden hund. Det skal ifølge Maria trænes ved, at man står fast og holder afstanden til den fremmede hund.

Når det ikke belønnes at trække, vil den vane langsomt forsvinde, og hunden belønnes med godbidder for at tage det mere stille og roligt, når man nærmer sig en fremmed hund.

5 Hvad er min hunds behov?

Det er ikke sikkert, at det er lykken for hunden at lege og ræse rundt sammen med mange andre hunde. Foto: Bente Poder

Før i tiden har socialisering haft fokus på, at hunden skulle finde sig i hvad som helst dens ejer udsatte den for, uden at vise hensyn til hundens egne behov.

Det har ifølge Maria vist sig at være en uhensigtsmæssig tilgang for mange hunde. Socialisering har hundens egne behov i centrum, samtidig med at det skal være muligt for hunden at deltage i livets mange aktiviteter, uden at den bliver stresset af det.