Sabbies keramikcafé fejrer vellykket første år: Planer om udvidelse i støbeskeen

HJØRRING:På Østergade 47A holder Sabbie til, et keramikværksted af samme type, som dem, der over en årrække er blomstret frem i landets storbyer, for eksempel Creative Space i København og Århus, Art By Me i Århus og Aalborg. Lørdag 27. august var der åbent hus i butikken i anledning af dens første fødselsdag.

- Vi har kunder i alle aldre, fra tre til 83, og både mænd og kvinder. Lige nu er kirsebær, citroner og ananas populære mønstre, og folk maler ofte på kopper og skåle, for det er ting de kan bruge i deres dagligdag, fortæller Sabbie Nimand Manly, kvinden bag Sabbie i Hjørring.

Sabbies keramikværksted åbnede i august 2021, og har på trods af Corona-nedlukning og prisstigninger som følge af krigen, haft et godt første år. Foto: Martin Damgård

I hvad der kan ses som en modreaktion til den digitalisering og virtuelle udvikling, som gennemsyrer samfundet, har kreative håndværkshobbyer som hækling, broderi og keramikdekoration fået en renæssance, og Sabbie er ikke i tvivl om, hvorfor:

- Det har en terapeutisk, mindfulnessagtig effekt på folk. Man skal jo helt ned i gear og finde roen, så man kan koncentrere sig. I eksamensperioder kommer der mange unge piger herned for at stresse af, og de går herfra med ordene, "det var lige dét, jeg havde brug for," fortæller Sabbie.

Dekorationen af keramik foregår som udgangspunkt i frihånd, selvom man også kan få skabeloner at male efter. Kirsebær er et populært motiv. Foto: Martin Damgård

I butikken forhandles der både "blank" keramik, som man selv kan dekorere samt keramik og smykker, som Sabbie har produceret. I øvrigt har hun en udvidelse af butikken i støbeskeen, som skal gøre plads til et "café-hjørne", hvor gør-det-selv-keramikerne kan få en kop kaffe eller kakao eller lidt godt til ganen.

Sabbie, der har en baggrund som både grafisk designer og dekoratør, planlægger også at begynde at udbyde forskellige workshops i butikken, så folk kan komme og lære f.eks. at arbejde med ler. Derfor håber hun også på snart at kunne ansætte en medarbejder på fuld tid, så hun får bedre tid til både forretning og familieliv.