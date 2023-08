Norwegian åbner ny, direkte rute til sydens sol fra Aalborg

Savner du allerede ferien? Bliver du sol-trængende, når vi er de mørke vintermåneder?

Så er der godt nyt.

Til vinter kommer der nemlig en ny mulighed for at få fragtet dig ned til varmere himmelstrøg, når Norwegian åbner sin nye, direkte rute fra Aalborg til den portugisiske ferieø Madeira.

Øen ligger i Atlanterhavet nord for De Kanariske Øer, langt væk fra den danske vinter, og første afgang fra Aalborg til Madeira bliver 6. februar.

Herefter flyver selskabet til ferieøen en gang om ugen, hver tirsdag.

Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen er glad for den nye rute og forklarer, at sol og varme netop er populære i vintermånederne.

- Norwegian udvider endnu en gang deres vinterprogram fra Aalborg Lufthavn, hvor vi er meget glade for det gode samarbejde, Norwegian har med både os og de nordjyske turoperatører.

- Der er ingen tvivl om, at deres stigende ruteudbud fra Aalborg Lufthavn har stor betydning for os som lufthavn og for særligt de rejsende, der får endnu flere rejsemuligheder at vælge imellem.

Ud over ruten til København har Norwegian i dag en række ruter fra Aalborg til spanske destinationer, og inden længe åbner de også en direkte rute til Tenerife.

Tenerife-ruten har første afgang 31. oktober.