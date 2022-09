Se billederne: Blæsten gik frisk, da træskibene indtog Nykøbing

NYKØBING:På dækket sidder en mand i strikhue og hiver i en harmonika, og rundt om ham gør nogle af skibets øvrige besætningsmedlemmer ham selskab til en eftermiddagsøl i den friske vind.

Agterud blafrer det svenske flag lystigt og afslører, at her har vi at gøre med ét af de svenske skibe, der i år deltager i Limfjorden Rundt.

Dem er der syv af, fortæller Wiggo Lander, der er kaptajn på skibet "Kvartsita", som vi er gået ombord på.

Wiggo Lander kommer fra den lille svenske by Fiskebäckskil, og han fortæller, at sejladsen rundt i Limfjorden er blandt årets højdepunkter.

Wiggo Lander er kaptajn på topsejlsskonnerten T/S Kortsita. Foto: Bo Lehm

- Vi føler os altid meget velkomne i Danmark, og vi er kommet til at kende mange danskere rundt omkring, fortæller kaptajnen.

68 træskibe er tilmeldt årets sejlads, og selvom der er syv svenske skibe, så er det ikke sådan, at svenskerne holder sig for sig selv. Tværtimod, forsikrer Wiggo Lander:

- Der er et stort sammenhold mellem alle deltagere, og det er én af grundene til, at det er rart at være med. Der er stor vægt på godt sømandsskab, og vi bliver bundet sammen af, at vi alle har det samme sæt udfordringer, som vi skal løse, når vi er ude på fjorden, siger han.

Fredag drager skibene videre til Fur, og lørdag er det Skive, der står for tur. Men det er først efter, sejlerne torsdag aften er blevet trakteret med en stor festmiddag på havnen i Nykøbing, med deltagelse af både borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) og turistchef Bente Kristensen.

Limfjorden rundt er nået til Nykøbing Mors