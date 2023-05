Se billederne: Rodeotyr og kapsejlads til sidste skoledag

NYKØBING: Ca. 180 elever fra syv forskellige klasser på Morsø Handelsgymnasium begav sig torsdag ud på den årlige og legendariske dragebådssejlads.

Her dystede eleverne i alt fra forhindringsbane og bedste udklædning til rodeotyr og sejlads – alt sammen i kampen om sejren og ”Den gyldne pagaj”.

Dette års dragebådsarrangement adskilte sig dog fra de forrige sejladser, som normalt ligger i begyndelsen af skoleåret.

Morsø Handelsgymnasium prøvede nemlig som noget nyt at kombinere dragebådssejladsen med 3.g’ernes sidste skoledag, hvilket betød, at der både var middag og fest på skolen om aftenen, hvor sidste skoleårs afgangselever ligeledes var inviteret.

- Vi ville prøve det af og se, om det kunne noget, og vi synes virkelig, at det var en god afslutning for alle eleverne at have den dag sammen. At vejret så bød på solskin og lune temperaturer, var jo bare prikken over i’et på en – i forvejen – rigtig god dag, fortæller Kenny Thomsen, uddannelseschef på Morsø Handelsgymnasium.

Om dragebådssejladsen også fremover kombineres med elevernes sidste skoledag er endnu ikke besluttet.

Kapsejlads