Se billederne: Sådan går renoveringen af Café Peace

AALBORG:For et par uger siden var alle borde fyldte på fortovet foran Café Peace. I dag er caféen midlertidigt lukket og omdannet til en byggeplads.

Efter otte år på Boulevarden er den populære café nemlig ved at gennemgå en vild forvandling.

Og du kan godt begynde at glæde dig, for nu er der heldigvis ikke længe til, at Café Peace atter slår dørene op til en stor åbningsweekend fredag 9. september.

- Jeg glæder mig så meget til, at vi åbner. Vi har bestilt DJ fredag og lørdag, hvor vi også byder på cocktails om aftenen og bobler til brunch hele åbningsweekenden, fortæller en glad og forventningsfuld Anne Marie Kønig.

Café Peace er blandt andet blevet udvidet med en ny førstesal med bar, et nyt og større køkken og nye toiletter, hvilket betyder, at der snart er plads til endnu flere gæster på den travle café.

Det hyggelige Peace-udtryk, som man kender fra stueetagen, bliver videreført på førstesalen. Det betyder blandt andet, at der er store franske døre, fransk glasloft, tapeter, detaljer i messing og masser af grønne planter. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

For Anne Marie Kønig var det vigtigt, at det var et lokalt byggefirma, der skulle stå for renoveringen. Derfor har hun igen allieret sig med det aalborgensiske byggefirma TL Byg, som hun tidligere har haft et godt samarbejde med.

- Det hele går efter planen. Oprindeligt var byggeperioden dobbelt så lang, men så længe kunne jeg slet ikke vente, så TL Byg har fået en kort byggeperiode og arbejdet både dag og aften for at nå det, fortæller Anne Marie Kønig med et smil.

Anne Marie Kønig og hendes søn Rasmus Dahl Larsen har et godt samarbejde med Mads Uhrenholt Birch (t.v.), som er projektleder hos TL Byg. Se alle billederne i galleriet her. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Den store trappe, der forbinder stueetagen med førstesalen, er endelig på plads. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Udover at der fremadrettet er plads til flere gæster, betyder udvidelsen af køkkenet også, at der på sigt bliver tilføjet nye retter til menukortet og mad ud af huset.

- Vores nye køkken betyder, at vi får mere kapacitet og en nemmere arbejdsproces. Vi skal lige i gang, så til at starte med er der kun ændret små detaljer på menukortet, men det kommer, fortæller Anne Marie Kønig og tilføjer:

- Vi vil gerne ind på takeaway-markedet og tilbyde mad til selskaber. Vi har sagt nej rigtig, rigtig mange gange, når folk har spurgt os, men det kan vi begynde at arbejde på nu.

Synes du, der er længe til åbningsdagen 9. september, kan du også besøge Café Peace i Blokhus.