Se det kolde gys: 300 hoppede i havet fjerde juledag

VORUPØR:Med en lufttemperatur på syv grader og en vandtemperatur på tre grader, virkede der blandt de garvede vinterbadere ved Vorupør Vinterbadefestival til at være bred konsensus om, at det næsten var for varmt.

Alligevel var der både hvin, skrig og gispen efter vejret, da 300 ellevilde vinterbadere på denne fjerde juledag tog udfordringen op og hoppede i bølgen blå.

Havvandet var omkring tre grader varmt, men i karrene med isterninger lå temperaturen omkring nul grader. Foto: Henrik Bo

Scenerne ved havbadet i Vorupør kunne denne eftermiddag i december bedst sammenlignes med vandgraven ved Hubertusjagten på steroider.

Et forsigtigt estimat lyder, at omkring 1500 tilskuere havde betalt de 20 kr., det kostede at få lov til at se på, mens festivaldeltagerne boltrede sig. Rundt om havbadet stod publikum i hvert fald i en tyk bræmme, langt ud på molen, for at sikre det bedste udsyn.

Festivalen var tilbage i havbadet, hvor det oprindeligt startede i 2014, efter en afstikker i 2019, hvor baderne måtte benytte stranden i stedet som følge af for lav vandstand. Det var dog ikke en udfordring, man behøvede at bekymre sig om i år, hvor flere dage med kraftig blæst havde sikret rigeligt med koldt vand til de badende.

Var man én af dem, der syntes, det ikke kunne blive koldt nok, var der i vanlig stil opstillet store kar med isterninger, hvor de særligt hårdføre kunne få lov at krænge deres indre viking ud - og i øvrigt blive belønnet med et diplom, når strabadserne var overstået.

Anderledes hyggeligt så det ud i det 36 grader varme bassin, der stod klar som en mere human afslutning på badeturen. Her blev skålet i Gammel Dansk og gløgg, så også det indre kunne erobre lidt af varmen tilbage.

Vinterbadefestivalen i Vorupør var tilbage efter tre års coronapause, og rigtig mange havde på forhånd sikret sig billet til det kolde gys. Foto: Henrik Bo

Kim Poulsen fra Vorupør Erhvervsforening, der sammen med flere af byens øvrige foreninger og Thy Detailforum står bag arrangementet, var dagens konferencier. Han glædede sig over, at det endelig, efter tre års coronapause, var muligt at byde velkommen til vinterbadefestival endnu engang.

- Det er gået helt fantastisk. Vi har samme følelse, som vi stod med for tre år siden, men det er så længe siden, at vi næsten havde glemt det, siger han og tilføjer:

- Nu er det mig, der får lov til at stå med mikrofonen og byde velkommen, og det er jeg selvfølgelig glad for, men der ligger en stor indsats fra 50 andre bagved. Og jeg er stolt over, hvordan vi har tacklet de udfordringer, der har været undervejs.

Helt konkret henviser Kim Poulsen til en episode onsdag morgen, hvor vinterbadefestivalen pludselig havde mistet den container, der skulle bruges til isbadet.

- Den var simpelthen forsvundet, og vi kløede os da noget i hovedet, for den var ikke sådan lige at stikke af med. Men fluks trak en mand i en overlevelsesdragt og gik ud i havbadet for at lede, hvor han så fandt den, fortæller Kim Poulsen.

Det var bølger og højvande, der havde ført containeren på afveje, men ved hjælp af en lokal mand med en traktor lykkedes det at få containeren bjærget.

- Desværre var presenningen gået i stykker, men straks var der en, det tilbød at skaffe de her mindre isbassiner i stedet for, og så lykkedes det hele alligevel, fortæller Kim Poulsen.

Selvom det var en festdag, skulle Kim Poulsen dog ikke selv nyde noget af en tur i havbadet i dagens anledning:

- Min kone er vinterbader. Selv er jeg vandskræk, sagde han med et smil.

Vinterbadefestival i Vorupør